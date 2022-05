Denuncian a profesor de secundaria en Acayucan por acosar alumnas

ACAYUCAN, VER. - El profesor de artes de la Escuela Secundaria General de Acayucan (ESGA) Moisés "N" fue denunciado públicamente y ante las autoridades por el presunto delito de acoso en contra de dos estudiantes del primer grado.

Este jueves 26 de mayo las madres de las menores de doce años, hicieron pública la denuncia ante los medios de comunicación; aseguran que el presunto acoso se registró el pasado 19 de mayo cuando el docente mostró actitudes morbosas hacia las alumnas mientras interpretaban un baile durante una clase.

Incluso aseguran que al terminar la clase, se acercó a una de las alumnas para decir algunas palabras inapropiadas, lo que fue comunicado a su madre.

"Yo viví una situación difícil con me hija que rompió en llanto y me contó todo lo que pasó con el maestro, lo primero que hice fue contactar a la prefecta quien se comprometió a sacar una cita con el director para que me atendiera", señala la mama que decidió omitir su identidad.

La madre relata que acudió con el director Joel Vargas, pero lo único que le dijo es que tenía que denunciarlo ante la Fiscalía ya que a pesar de tener antecedentes nada podían hacer en su contra por falta de una denuncia.

Por ello acudieron ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia dónde coincidió con una segunda madre que se sumó al caso y también ratifico su declaración. Las dos madres de familia mostraron los oficios respectivos al caso.

Cabe mencionar que existen al menos cinco casos de presunto acoso dónde se ha visto involucrado el maestro Moisés, sin embargo, es la primera vez que lo denuncian ante las autoridades correspondientes; dónde las madres esperan que sea cesado del cargo y después investigado por la Fiscalía.

"No es una persona que está capacitada para estar frente a un grupo y pone en riesgo a más alumnas", finalizó la señora.

mb