Denuncian a PMA por cerrar crematorio y permitir hornos clandestinos

Xalapa, Ver.- El crematorio Lander SA de CV interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de funcionarios de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, cuyo titular es Sergio Rodríguez Cortés, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Luego de que personal de la Procuraduría acudió a clausurar el crematorio La Luz en el fraccionamiento Floresta, el asesor jurídico del crematorio Lander SA de CV, Alfredo Sánchez López, señaló que los funcionarios se excedieron en sus funciones, por lo cual interpusieron una denuncia.

“Es una denuncia por abuso de autoridad en contra de los servidores públicos de la Procuraduría del Medio Ambiente, contra el procurador por excederse en sus facultades y atribuciones y contra Karina Miranda García, titular de la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la dependencia, así como Brinda Guadalupe Mora Gutiérrez, Cirilo Vázquez López, Eber Isaí Sánchez Valadez, Iván Pérez Chamal, Emilio Jair Baruch Pío”.

Insistió en que la clausura del crematorio no tiene razón de ser porque cuentan con las licencias y registros sanitarios para operar, y que actualmente el crematorio sigue operando.

“Porque nunca fue clausurado, fue un intento de clausura, fue un intento chueco, por lo tanto el crematorio sigue operando (...) Tenemos todas las licencias y registros sanitarios suficientes para operar, tal como se le viene diciendo en la diligencia que se hizo fuera del marco legal y nuevamente el digo al procurador nada por la fuerza, todo por la justa razón”

El abogado dijo confiar en el trabajo de la Fiscalía y negó que hayan sido notificados o se haya se requerido su presencia ante la denuncias que interpuso la Procuraduría por la negativa de los encargados de permitir la imposición de sellos de clausurara.

“Confiamos en que van a hacer su trabajo, un trabajo justo y le pido a los funcionarios que actúen conforme a derecho y no haya dados cargados (...) Vamos a atender la denuncia, no podemos dejarnos sin una defensa legal (...) todavía no hemos sido requeridos pero estamos atentos, en el momento en que nos llamen vamos a acudir”

Te puede interesar Así explicó funeraria exceso de humo en cremación

Pidió empatía y sensibilidad al procurador Sergio Rodríguez Cortés ya que dijo que los únicos que enfrentan la guerra contra la pandemia son los hospitales y los crematorios.

Y puso como ejemplo que han solicitado el apoyo del crematorio por parte del panteón municipal ya que uno de los hornos se encuentra descompuesto.

Además, le envió un mensaje a Rodríguez Cortés para solicitarte que haga una inspección en la funeraria Dulce Nombre de Jesús en donde según dijo se despide un olor nauseabundo por la cantidad de cadáveres que están recibiendo.

“Le voy a ayudar al procurador y le voy a pedir que se dé una vuelta en la avenida Lafragua e Iturbide para que cheque lo que está pasando ahí, que verifiquen el hedor que se genera, mande a sus inspectores, ahí hay un lugar clandestino. Se usa como morgue la funeraria Dulce Nombre de Jesús, están tomando los cadáveres que estaban en el Semefo, que acuda a estas calles. Ahí es donde hay que meterse, en los lugares clandestinos y no en los lugares que tienen 30 años en favor de los veracruzanos”.

El abogado agregó que el procurador “todavía está en el momento para recular, recule por favor, aquí están las pruebas”.

Y recordó que además de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del estado, también interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque dijo que se violentaron los derechos de los ciudadanos al excederse en sus atribuciones como autoridad.

“Ese día estaban llegando las carrozas y los funcionarios in impidieron el acceso, había en proceso cremaciones y querían que se detuvieran los hornos de cremación”, recordó.

ygr