Denuncian a maestra UV por obligar a asistir a evento presencial

XALAPA, VER.- Alumnos de la Licenciatura en Relaciones Industriales perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de la Universidad Veracruzana (UV), denuncian intimidación por parte de una docente que los obliga a realizar un festival de manera presencial, que había sido planeado para modalidad virtual.

Como parte de una actividad de la Experiencia Educativa "Competencias del Facilitador" impartida por la catedrática Prisca Nahum, se planeó el evento virtual ´Mictlán FCAS´ mismo que fue difundido por medio de las redes sociales de la Facultad en la que se invita asistir a dicho evento a través de sus cuentas digitales.

"Mictlán FCAS 2021. Esta vez mudándonos al entorno virtual para tu comodidad y seguridad, pero con el mismo propósito, que pases un buen rato y celebremos juntos el Día de muertos. Este evento se llevará a cabo el 28 de octubre de 2021 a través de la plataforma zoom" se lee en la publicación

Con actividades como exposición fotográfica, desfile de catrines y concursos, el evento "Mictlán" se llevaría a cabo el día jueves 28 de noviembre por medio de la plataforma zoom, sin embargo, entre clases, la catedrática Prisca, anunció a sus alumnos el cambio de modalidad.

"Nos parece injusto que las clases sean virtuales, pero para un evento de un rato que no tiene mayor peso profesional sí nos hagan ir" comentan los alumnos en entrevista a La Silla Rota Veracruz

Los estudiantes de séptimo semestre externaron su inconformidad ante la situación, pues no sólo es asistir al plantel, sino también el comprar decorativos para la facultad, premios y mandar a hacer playeras con el logo del evento.

"La maestra Prisca, además de cambiar dicho evento a presencial, e invitar a gente externa al evento, está obligando a los alumnos a ir a decorar la facultad, comprar playeras con el logo de dicho evento, cooperar para la decoración, comprar premios e ir a la facultad mínimo un representante por equipo".

Por su parte, la evaluación de dicha materia se llevará a cabo el día 27 de octubre, un día antes de la realización del "Mictlán" en las instalaciones facultad, situación que también preocupa a los alumnos pues al menos, más del 50% de ellos son foráneos.

Así mismo, no todos cuentan con los recursos económicos suficientes para trasladarse a la capital sólo por una reunión de unos minutos, sin embargo, temen que el no asistir les repercuta en su calificación.

"Pues no pasa nada con que no vengan, pero no tendrá el mismo valor con los que sí irán de manera presencial" citan a la maestra

Hasta el momento, los alumnos esperan una reconsideración de las autoridades educativas, pues aparte de generarles un gasto a las familias de los estudiantes foráneos, atentan contra la seguridad por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico emitido por la Universidad Veracruzana, la región de Xalapa se encuentra en color amarillo, es decir un riesgo medio, junto con Veracruz y Orizaba-Córdoba.

Parte de su protocolo indica que:

- Las actividades académicas continuarán a distancia o vía remota.

- Autoridades, funcionarios, personal de Confianza, Eventual, así como Administrativo, Técnico y Manual, realizan labores de manera regular presencial.

- Los grupos de riesgo (personas de 60 años o más, trabajadoras embarazadas y quienes presenten un padecimiento crónico-degenerativo y demás determinadas por autoridades sanitarias) realizan labores en jornadas flexibles y multimodales.

- Se permitirán hasta en un 75 por ciento las actividades de las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

- Y se permitirá hasta en un 75 por ciento para los espacios culturales, artísticos y deportivos.





am