Denuncian a director de UPAV por condicionar entrega de documentos

Camerino Z .Mendoza, Ver.- Exalumnos del bachillerato de la UPAV en Camerino Z. Mendoza se encuentran con sus estudios truncados debido a que el director Oscar Damián Altamirano no les ha entregado sus documentos porque les pide de 2 mil a 3 mil pesos para dárselos.

Representantes de organizaciones sociales y padres de familia denunciaron las irregularidades que ahí se están cometiendo por parte del directivo al solicitar cantidades que pide le entreguen en mano o le depositen a una cuenta bancaria personal.

"Yo estuve aquí estudiando. Otros dos de mis compañeros no pudieron venir, están fuera, pero tiene un año que salimos y no nos ha entregado documento y nos pide dinero", comentó una de las jóvenes afectadas.

Refirió que durante el tiempo que estuvo en el plantel se percató de situaciones en las que León Altamirano solicitaba dinero, por ejemplo, para realizar cualquier trámite a los estudiantes.

"Muchos no podemos avanzar por lo mismo. Mis otros dos compañeros llevan un año pidiendo sus documentos, pero él les pide dinero. Yo apenas le mandé mensaje y me dijo que tenía que dar dinero. Nunca me señaló una cuenta bancaria, yo desde que me inscribí di los 950 más aparte 250 más que según era para el mantenimiento de la escuela que recibía él", comentó.

El dinero que se paga al directivo no fue utilizado en el mantenimiento del plantel, ya que las condiciones de baños y aulas presentan varios desperfectos desde hace años.

Oscar Damián León Altamirano fue denunciado en días recientes por solicitar a los alumnos cuotas de 200 pesos para el mantenimiento del plantel, las cuales pide se las den o le depositen en una cuenta personal.

ygr