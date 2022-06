Denuncia por desaparición forzada de Viri Moreno fue desechada por FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) desestimó la denuncia que presentó la familia de Viridiana Moreno Vásquez acusando la presunta desaparición forzada de la joven madre de 31 años el pasado 18 de mayo.

Esto fue confirmado por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien planteó que la defensa de la familia busca "politizar" el caso.

Cabe recordar que Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de Viridiana, no reconocen los resultados de la Fiscalía en torno al caso de desaparición y presunto hallazgo de los restos de Viridiana entre el 20 y 21 de mayo en Chachalacas, Úrsulo Galván.

De acuerdo con el organismo, la mujer habría sido víctima del feminicida serial Greek "N", quien con una falsa oferta de trabajo la citó en el hotel "Bienvenidos" de Cardel, al que no ingresaron, para después llevarla a otro sitio en su propia motocicleta.

El miércoles de esta semana el abogado, Tomás Mundo, defensor de la familia, presentó la denuncia "en contra de quien resulte responsable".

Explicó que como prueba se presentó un video del mandatario, en el que afirma que Viridiana Moreno no estaba desaparecida, sino "resguardada".

García Jiménez reiteró que la denuncia carecía de "fundamento" y acusó al litigante de querer politizar el tema.

"La denuncia de ayer ni siquiera le fue admitida, ya se imaginarán cómo estaba armada. Obviamente, lo está politizando, pero adelante él tendrá su derecho de hacer lo que él quiera (...) No la pudieron admitir porque no tiene fundamento, pero eso no se lo informa a la familia (...).

"Ustedes saben perfectamente quién es Tomás Mundo, quién está detrás de él, hay personajes políticos que se quieren reciclar y buscan los reflectores", opinó.

Además, García Jiménez recordó que, durante la conferencia previa a la interposición de la denuncia, el abogado estuvo acompañado de personajes políticos como la exalcaldesa de Xalapa, Elízabeth Morales García.

"Estuvo Elizabeth Morales, obviamente lo quieren politizar, pero allá ellos, nosotros siempre nos conducimos con apego a derecho y la Fiscalía ha sido clara en no prestarse a ningún tipo de juego político".

mb