Dejen a mi hijo en algún lado; yo lo voy a buscar: madre de Ángel

"Que no lo lastimen y se apiaden de mi dolor, quienes lo tienen que me lo regresen no importa donde, que me lo dejen en algún lugar yo voy a buscar a donde este, que vean en donde estoy y a sus amigos llorando, él nos hace falta a todos, que me regresen a mi Ángel", exclamó Rosa Aurora Carrasquedo, madre del menor con lágrimas e impotencia.