"Dejé de ir a Veracruz por la inseguridad": Emilio, trailero

Ahuyentado por los asaltos, las rapiñas y los retenes falsos, Emilio Hernández Gaytán dejó de viajar en su tráiler por las carreteras que cruzan por Veracruz, al que considera el estado más peligroso de la república para los traileros.

"Ya no voy pa´ allá, porque se disparó, pero bastante, la inseguridad; desde el estado de Puebla hasta Veracruz es donde está lo más feo", aseguró el trailero, de 51 años.

Aunque en varias ocasiones grupos de personas intentaron asaltarlo cuando viajaba por las carreteras veracruzanas atacándolo con armas de fuego, Emilio nunca tuvo nada que lamentar. Enfrascado en salvar su vida, aceleraba echándole el camión a los asaltantes para lograr escapar.

"Gracias a Dios no me ha pasado nada, pero cada que voy pa´ allá me ha tocado vivir que me quieran robar o ver cómo asaltan a los compañeros, cómo los corretean", dijo.

Los viajes por las carreteras del estado de Veracruz eran obligatorios para Emilio cuando trabajaba para empresas transportistas, sin embargo, hace 15 años que compró su propio tráiler y cinco que dejó de hacer traslados a la entidad.

Otro de los factores por los que dejó de viajar a Veracruz fue por la angustia de su esposa e hijos, conscientes de los riesgos que corren los traileros en las carreteras, sobre todo en los tramos de Orizaba al estado de Puebla.

"Es el pan de cada día de allá de Veracruz, de Puebla, Villahermosa; de 10 carros te roban cinco y eso no es de ahorita", aseguró.

Emilio, quien tiene 32 años en el oficio de trailero, afirmó que no todos sus compañeros corren con la misma suerte, pues las empresas los obligan a trasladarse por las carreteras veracruzanas a pesar de que la mayoría no quiere.

De acuerdo con el trailero, el pago que reciben los operadores ni siquiera compensa los riesgos que enfrentan en las carreteras ni las exigencias de las empresas. Si bien les va, aseveró, les pagan un peso con 30 centavos por cada kilómetro recorrido.

Los traileros que trabajan para las empresas de transporte de carga deben reportarse a las bases en un horario determinado. No importa si llueve, truena o relampaguea, ni la posibilidad de que los traileros puedan accidentarse en el camino debido a las condiciones climatológicas, comentó Emilio.

El destino de los traileros es incierto, pues nunca saben a dónde viajarán hasta que se reportan con las empresas. La vida en las carreteras corre de prisa, deben llegar a tiempo o, de lo contrario, acumulan notas malas hasta que son despedidos.

"A ellos no les importa si te roban, si se te descompone el carro, si está cerrada la carretera por la neblina.

Si te duermes ya no comiste, porque ya no me levantas, tienes que andar en pura friega para poder llevar dinero a la casa", expresó Emilio.

"Se nos hace raro que a diario haya accidentes"

Alejandro García Barrera, un trailero conocido como "El Duende", falleció agonizando mientras un grupo de personas rapiñaba su unidad volcada en la autopista veracruzana 140 Perote-Banderilla, el pasado 2 de febrero.

El caso de Alejandro García Barrera "El Duende" no es el único en el que pobladores de comunidades cometieron actos de rapiña hacia tráileres volcados sobre carreteras o autopistas que cruzan por el estado de Veracruz.

La Silla Rota Veracruz documentó 10 casos de actos de rapiña en carreteras veracruzanas entre el 26 de octubre de 2021 y el 4 de febrero de 2022.

Emilio Hernández Gaytán lamentó que los pobladores de comunidades cercanas a las carreteras de Veracruz cometan actos de rapiñas, pues afirmó que a pesar de que hay gente que roba por necesidad, hay personas que solo lo hacen por dinero.

"Se nos hace raro que diario haya accidentes, cuando la mayoría, operador viejo ya, ha recorrido mucho", declaró.

Según Emilio, en el estado de Veracruz hay grupos de personas que riegan diésel o aceite mezclado con agua sobre las carreteras para cometer robos o actos de rapiña.

"El carro ya no te aguanta en la carretera, la llanta ya no te amarra", señaló.

Veracruz: historial de accidentes, asaltos y rapiñas a traileros

De acuerdo con un recuento hecho por La Silla Rota Veracruz, entre el 26 de octubre de 2021 y el 7 de febrero de 2022 se registraron 18 hechos, entre volcaduras, asaltos y actos de rapiña en los que se involucraron traileros.

El último de ellos se registró pasado 7 de febrero cuando sujetos armados dispararon en contra al operador de un tráiler que se impactó contra dos mujeres, madre e hija, tras meterse a una casa.

Los hechos sucedieron en kilómetro 70 de la carretera La Tinaja-El Moralito, a la altura del municipio de Cotaxtla, luego de que el chófer del transporte, cargado con varilla, perdiera el control tras ser atacado a balazos.

También La Silla Rota Veracruz reportó que durante los primeros 38 días del año se registraron al menos 107 personas lesionadas y 11 muertas en carreteras de Veracruz, por choques, volcaduras y carambolas.

Traileros también se enfrentan a mordidas y retenes falsos

Otra situación por la que Emilio Hernández Gaytán dejó de viajar a Veracruz desde hace cinco años fue a causa de las presuntas mordidas que elementos de la Guardia Nacional, anteriormente Policía Federal, cometen en contra de los operadores.

"Yo te llevo una carga Veracruz por la vía de Xalapa, desde que empiezas el recorrido están los tránsitos, federales, ´a ver, pues no, dame 200, 300, dame 500 pesos", denunció.

De acuerdo con el trailero, las autoridades que se encargan de la seguridad en las carreteras veracruzanas aprovechan cualquier situación para pedirles mochadas a pesar de que los operadores circulen con sus papeles en regla.

Además de las mordidas, Emilio afirmó que los operadores del transporte de carga se enfrentan a retenes falsos puestos por grupos la delincuencia organizada a los que las autoridades siguen sin ponerles un alto.

Uno de ellos, dijo, se encuentra aproximadamente en el kilómetro 230 de la carretera Esperanza-Córdoba, en los límites entre los estados de Puebla y Veracruz.

Ser trailero, pasión que se perdió entre riesgos y malos pagos

La pasión con la que Emilio comenzó a operar tráileres a sus 17 años se fue perdiendo durante tres décadas de trabajo en caminos diversos de la república mexicana en los que encontró peligros que, aseguró, aumentaron cada vez más.

Emilio comenzó su vida como trailero operando unidades de carga junto con su abuelo desde muy chiquillo, mencionó, debido a la inquietud que le causaban las máquinas de llantas gigantes con uno o más remolques.

"Me gustó la vida de trailero, pero ahora ya no me gusta, pero ya no hay de otra", indicó.

El trabajo ya no es remunerable como hace algunos años, no vale los riesgos que los traileros corren en las carreteras. El hombre aseveró que anteriormente solo los asaltaban. Ahora los matan o los desaparecen, algunos aparecen muertos si bien les va, otros ni eso.

"Hay bastante compañero que ya aventó la toalla por lo mismo", externó.

A los peligros y las bajas remuneraciones se suman las largas ausencias de los traileros. La última vez que Emilio salió de casa para operar su tráiler estuvo cerca de dos meses alejado de su familia.

La Navidad y Año Nuevo los pasó en medio de carreteras. En ese momento la comunicación se limita a puras llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. Es horrible, es muy feo, relató.