Define Sistema Anticorrupción plan de trabajo "a modo"

A cuatro meses de concluir el año, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEAV), aprobó el plan de trabajo 2019, que plantea 15 acciones para combatir actos al margen de la ley.

A un año de que se instaló el Comité, y un año y medio de que entró en vigor el andamiaje jurídico para combatir los actos de corrupción, los integrantes del SEAV se auto asignaron una serie de tareas y acciones, sin plazos legales para consolidarse y sin parámetros para medir los resultados.

Este 03 de septiembre se aprobó por mayoría el plan de trabajo para los siguientes meses de este 2019, en el que se determina cuál es el ámbito de competencia de organismos autónomos y dependencias de gobierno representadas en el Comité Coordinador.

Para plantear un diagnóstico de lo que se padece en materia de corrupción, los integrantes del SEAV analizarán estudios sobre la "percepción" de actos al margen de la ley; crearían un "mapa de riesgos" de uno de los Estados con más señalamientos de irregularidades administrativas, y difundirán el trabajo del propio Sistema, pues se reconoce que la percepción ciudadana no es positiva.

Este 3 de septiembre sesionó de manera extraordinaria el Comité Coordinador para aprobar su plan de acción que fue criticado por Stephany Elías, representante de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues, dijo, no se incorporaron acciones directas de dicho organismo.

"Las estrategias deben incluirnos a todos en la mesa y yo quisiera que me dijeran qué acción tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción", planteó en la mesa, y cuestionó el costo por la impresión de los cuadernillos que contenían las líneas de acción.

El presidente del Comité Coordinador, Emilio Cárdenas Escobosa, desmereció la opinión de la suplente del Fiscal Marcos Even Torres, al expresar que más allá de alusión personal o de lo que cada quién quiera "tener o entender", el Sistema Estatal no es limitativo y no restringe la responsabilidad de cada poder, área de gobierno u organismo autónomo responsable del combate a la corrupción.

En respuesta, la funcionaria de la Fiscalía expresó que no era la primera ocasión en la que se planteaba en la mesa del Consejo que sus integrantes, incluso, los trabajadores del SEAV no entendían la función del Sistema, pero eso no tendría por qué derivar en un programa de trabajo segmentado o "en pedacitos".

EL PLAN DE ACCIÓN

Según el plan de trabajo, la primera estrategia establece la necesidad de implementar una Política Pública Anticorrupción para el Estado derivada de la Política Pública Nacional.

Las acciones a realizar son: analizar estudios realizados y especializados sobre la percepción de la corrupción como uno de los problemas principales del Estado; identificar las prioridades que combatirán la corrupción en el Estado, propuestas en la Política Pública Nacional; Publicar la Política Pública Anticorrupción del Estado por parte del Sistema Estatal Anticorrupción; y la atención de 10 prioridades a corto plazo de la Política Estatal Anticorrupción del Estado, por parte de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEAV).

El segundo punto implica crear un mapa Panorámico de Riesgos de Corrupción. Para lo que se plantea elaborar formato de llenado para el mapa de riesgos de corrupción; aplicar formato de llenado para el mapa de riesgos de corrupción; realizar estadísticas de mapa de riesgos de corrupción; y monitorear periódicamente los hechos de corrupción.

También se plantea como tercera línea de acción trabajar en la calidad de gestión; la cuarta implica coordinar los mecanismos y acciones del sistema, esfuerzos para la capacitación y difusión del Sistema Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ese caso se establece un mapeo de facultades anticorrupción de todos los integrantes del SEAV; y se va a elaborar una Política de Comunicación del SEAV con el fin de transmitir de manera unificada, mensajes clave para mantener la credibilidad del SEAV, entre otros.

La quinta acción implica la vinculación interinstitucional, obligaría a elaborar un catálogo de organizaciones ciudadanas e instituciones académicas que puedan aportar en la materia incluyendo todas aquellas que han mostrado su interés. Y se vincula a la sexta estrategia que buscan promover la capacitación de la sociedad civil, para que tenga mayor participación en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.

La estrategia 7 plantea el establecimiento de la conexión con municipios. La ocho, establece dispones de un sistema de acervo de información sobre anticorrupción que incluya estrategias, programas, documentos y otras publicaciones de otros estados y países.

La novena estrategia implica crear una plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. La décima implica la promoción y capacitación permanente a todos los servidores públicos.

Para evitar conflicto de interés se va a promover y vigilar que el actuar de los servidores públicos y que en la atención, tramitación o resolución de asuntos a su cargo no tenga un interés personal, familiar o de negocios, como acción número 11. Se fomentará la rendición de informes de situación patrimonial como estrategia 12.

La trece implica instruir a los titulares de los órganos internos de control a realizar acciones permanentes de vigilancia para evitar la corrupción. La siguiente estrategia plantea brindar un espacio de expresión que promueva la participación de los jóvenes sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas para lo que se van a difundir y promover concursos entre la juventud.

La última estrategia busca impulsar la apertura institucional entre los integrantes del Comité Coordinador, a fin de incrementar la cultura de la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión archivística.

LA HISTORIA

El 2 de noviembre del 2017 entró en vigor la reforma a la Constitución local por la que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEAV). El 02 de agosto del 2018 se instaló el Comité Coordinador que aprobó su plan de trabajo este martes 03 de septiembre.

Desde su instalación el SEAV ha estado en el ojo del huracán, primero por la falta de recursos para operar; se dieron señalamientos contra el expresidente Sergio Vásquez Jiménez; y se exhibieron deficiencias administrativas durante el gasto del presupuesto, al no tener un control del pago de nómina y gastos excesivos.