¿Deconstruir el amor? 8 reflexiones para mujeres empoderadas

XALAPA, VER.- Desde el libro el Contrato Amoroso, de la escritora feminista Coral Herrera, se proponen una serie de maneras de romper con el amor romántico, que a su análisis, daña a las mujeres desde generaciones atrás.

Películas, canciones, estereotipos... ¿Amor o una construcción social? Desde la perspectiva de la especialista en temas de género, cambiar la forma en que las mujeres se relacionan con sus parejas podría darles mejor calidad de vida con tratos justos.

Aquí algunas reflexiones de Herrera:

"Muchas parejas rompen con sus redes y se aíslan en sus niditos de amor creyendo que no necesitan a nadie más para ser felices. Cuando termina la luna de miel, a muchas personas les resulta muy difícil rehacer esos vínculos. Y cuando se produce la separación, se quedan completamente solas y aisladas."

"Mucha honestidad, empatía, responsabilidad afectiva y solidaridad es o que necesitamos para poder cuidarnos y cuidar a la gente con la que nos relacionamos... y no es nada fácil, la verdad."

"Ya nos hemos dado cuenta de que en realidad aislarte con tu pareja es una trampa: las mujeres, cuanto más solas estamos, más dependientes y vulnerables nos volvemos."

"Nuestras pasiones no son algo secundario, ni son al algo que debamos abandonar cuando nos hacemos mayores. Lo más importante es desmontar la idea de que la gran pasión de una mujer debe ser el amor romántico, y después, es esencial que defendamos a capa y espada el tiempo y el espacio que necesitamos para dedicarnos a cosas que nos hagan felices."

"A todos hay que explicarles que las mujeres no nacimos para servir, que no llegamos al mundo con un don para las tareas domésticas, y que nuestra función no es cuidar a los hombres ni trabajar gratis para ellos."

"Aunque creamos que lo nuestro es eterno, la realidad es que la vida da muchas vueltas y el amor no es para siempre."

"Tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos: no podemos sacrificarnos sin más porque llevamos siglos habiéndolo, y no podemos seguir apoyando a los hombres sin recibir apoyo de su parte."

"La pareja es una de las relaciones más difíciles porque las mujeres tragamos y aguantamos mucho "por amor" y no tenemos habilidades sociales para la negociación, dado que nos quieren "calladitas más bonitas""

Coral Herrera es una escritora feminista española que ha influido en los movimientos de luchas de derechos de las mujeres desde su forma de relacionarse con las parejas, trabajo, familia y sociedad en general. El amor romántico ha sido su tema de estudio.

Herrera es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual y ha publicado libros como: Mujeres que ya no sufren por amor, Hombres que ya no hacen sufrir por amor, La construcción sociocultural del amor romántico, Cómo disfrutar del amor, entre otros.