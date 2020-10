Debe haber autonomía sin corrupción; AMLO sobre destitución en TSJE

"Yo lo que planeo es que se tienen que renovar los tres poderes siempre, tiene que haber autonomía, tiene que haber independencia y al mismo tiempo cada poder tiene que procurar que no haya corrupción; es decir, que no haya corrupción en el Poder Legislativo, que no haya en el Judicial y que no haya en el Poder Ejecutivo, pero eso lo tiene que hacer cada poder, en el caso del Poder Judicial Federal para eso existe la Judicatura", declaró.