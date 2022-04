De Veracruz a la Huasteca Potosina: la travesía en bici de Celeste

Mientras Izel rompe el cierre de su remolque con sus colmillos de cachorra, Celeste Amayrany toma un descanso a orillas de la carretera en el estado de Veracruz; hace dos años que la kayakista oriunda de Nayarit comenzó una aventura en cicloviaje.

Son 534 los kilómetros desde la zona centro de Veracruz hasta Ciudad Valles en San Luis Potosí, su meta es ser guía de rafting en las turquesas aguas del río Tampaón que se ubica en su lugar de destino.

El objetivo siempre fue llegar en Semana Santa, pero sabe que en el camino hay cosas que no dependen de ella. "He aprendido que por más planes que haga siempre pasa algo"

Desde que se despidió de los caudales que rodean Jalcomulco, la viajera va acompañada de su fiel amiga Izel, una traviesa perrita mestiza de talla mediana.

En el camino se suman otros ciclistas, la Red de Apoyo a Cicloviajeros y Enlacer Bikers las alcanzan para rodar con ellas por algunas zonas y así no van solas. "Lo que más me gusta de viajar es la gente que voy conociendo", relata.

Los breves tramos que recorren sin compañía, Celeste los aprovecha para hablar con Izel. "¿Cómo vas? ¿Quieres ir al baño? ¿Tienes hambre?", le dice mientras pedalea.

Izel va detrás en un pequeño remolque de lona azul con partes grises, en una esquina la calcomanía de un hongo de colores chillantes le da más vida.

Su cabecita blanca se asoma y el aire acaricia sus orejas hasta cansarse, entonces pone su patita en la llanta trasera de la bici pidiendo una pausa.

Siete meses en Jalcomulco, la meca del raft mexicano

Siete meses antes de esta aventura, Amayrany buscaba una oportunidad para hacer rafting en los accesibles rápidos de Jalcomulco, llegó acompañada de su novio y dos perritas tras rodar desde Playa del Carmen.

Ese viaje de mil 400 kilómetros le enseñó a vivir con lo indispensable. "En el camino vas dejando cosas porque no puedes cargar con tanto desmadre."

Aunque no cae en lo infantil, la voz de Celeste no coincide con su edad y frecuentemente acompaña sus frases con una risa que contagia.

Al poco tiempo la realidad desajustó sus planes. "Él encontró trabajo rápido, pero yo no, el rafting aún es un deporte de hombres, no contrataban mujeres guía", cuenta desanimada.

Sin más detalles, cuenta que entre ella y su pareja hubo un punto final y decidieron que Itza y Lilith, sus cachorras, se quedarían con él.

Pensó que su estancia en Jalcomulco sería corta, pero al conseguir trabajo como guía de rafting se ancló por siete meses en la meca del raft mexicano.

Entre los descensos y las pláticas bajo los serenos árboles que bordean el río La Antigua, Celeste encontró la complicidad de nuevas amistades.

Izel, compañera única

La voz de Amayrany se suaviza cuando habla de la cachorra que la acompaña. "Tenía como dos meses, era supertierna, saltaba y me veía como diciendo, llévame, 'llévame'"

Izel fue abandonada de cachorra, y aunque Amayrany no podía darse el lujo de adoptar una mascota, dice que la perrita fue quien la eligió como compañera.

Izel, que significa Única en maya, posee rasgos irrepetibles de una canina mestiza; pelaje blanco, cubierto de grandes manchas negras que parecen pangeas, y una bella heterocromia que inyecta de azul y café sus ojos.

Jalcomulco mágico

Con la perrita a su lado, la viajera había echado raíces en Jalcomulco, justo lo que nunca había buscado.

El sol pigmentando su piel morena, sus trenzas africanas galopando sobre sus hombros a cada rebote de la balsa descendiendo en el río Pescados o en La Antigua, Amayrany se hizo guía y se probó a sí misma en la carrera de kayaks de Alseseca (2022), uno de los eventos más prestigiosos a nivel nacional en la disciplina.

El último día de 2021, la viajera describe que despertó sintiéndose atrapada. "Con ganas de agarrar mi pinche bici e irme", dice.

Trazó una ruta apuntando hacia el norte y el 16 de febrero de 2022 se despidió de ese pueblito hundido entre montañas del estado de Veracruz.

¿Pero cómo te vas a ir sola?, fue la pregunta recurrente que escuchó antes de iniciar el viaje. Desde que decidió seguir su viaje, los comentarios venían de todas las bocas, creían imposible que se atreviera a montarse en su bici y rodar el camino sola.

"Pero yo no voy sola, siempre hay gente al pendiente de mí", agrega.

En la carretera no existe el miedo, dice que se siente más segura rodando que cuando tiene una rutina.

La ruta

La mañana del 16 de febrero de 2022, el puente que conecta a Jalcomulco con los pueblos vecinos la despedía, mientras la música de la bocina de las viajeras desaparecía.

Las llantas rodada 26 de Aruma -su bici-, cargaban 55 kilos de bagaje distribuidos estratégicamente entre la parrilla, alforjes y bidones.

En ocasiones el camino se hacía tan pesado que parecía imposible continuar, pero siempre había alguien esperándola o acompañándola para auxiliarla.

"No me agüita que me den ride", la viajera explica que hay distintos tipos de cicloviajes, algunos quieren acampar al aire libre, otros coleccionan kilómetros. "Yo viajo porque me gusta viajar, si tuviera una van, viajaría en van."

Así como había caminos difíciles, otros eran tan placenteros que en el trayecto sus piernas dejaban de sentir cansancio y el paisaje se unía a sus pensamientos.

"A veces veo paisajes muy bonitos rodeados de basura, hectáreas y hectáreas con animales que buscan la sombra. El pensamiento que más viene a mi mente es que los seres humanos somos basura."

Tiempo atrás, Celeste dejó de pensar en el punto final de la expedición y se permitía ampliar los kilómetros solo para conocer más lugares.

"He aprendido a disfrutar del camino por si el destino no me gusta", dice, tras compartir que una de sus motivaciones es inspirar a otras mujeres.

Uno de los momentos que guarda de su viaje en Veracruz es cuando llegó a Xico, acompañadas de un amigo, donde Izel exploraba el húmedo bosque de Texolo mientras Celeste contemplaban las cascadas, pensando en las colinas inclinadas que le esperaban en Naolinco.

Burlando la ruta atravesaron tantos pueblitos del centro de Veracruz que para nombrarlos debe apoyarse de su bitácora. Ya sea una empapatada o un zacahuil; cada destino la recibía con un sabor propio.

Nautla, Bara de Palma, Zamora, Papantla, Alama, Cerro Azul, Cucharas. Pasando por diferentes tipos de climas, disfrutando los distintos paisajes, empujando o pedaleando todo el peso de su viaje, por diferentes climas y paisajes, rodando por caminos empedrados o lisos. Finalmente, llegó a Ciudad Valles, San Luis Potosí.

@NO VOY SOLA

Comúnmente durante el viaje hace una pausa para sacar la cámara y capturar el bello atardecer que tiene delante para venderlo como postal.

"Voy viajando con mi perrita en bici...", así empieza su speech antes de solicitar una cuota que puede ser voluntaria para ayudarla en su viaje.

A manera de blog, escribe todo sobre su ruta para mantener al tanto a sus seguidores, para mostrar los lugares por donde rueda y para entretenerlos con las aventuras en las que se envuelve con Izel.

"Celeste e Izel, Viajeras. Aventurandome a vivir libre" se lee en su perfil y un link (https://linktr.ee/novoysola) donde puedes patrocinarle las croquetas a la buena Izel.

Aunque a veces la vida pesada de carretera le lleva a pensar en desistir, para la kayakista y cicloviajera no hay nada peor que una vida común.





