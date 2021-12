De MAS en peor: el calvario de jarochos por el agua potable

Un alto porcentaje de cloro en el agua potable que suministra el Grupo MAS en las colonias del puerto de Veracruz, como en el fraccionamiento Geo Villas del Sol, causó problemas en la piel a los usuarios que ahora deben utilizar garrafones de agua purificada para bañarse.

María es una de las afectadas, pues luego de usar el agua para bañarse por varios días, su cuerpo se llenó de ronchas de tal manera que tuvo que acudir al médico, quien le confirmó que las erupciones en la piel fueron a causa del cloro.

"Abrí la llave y de inmediato sentí el fuerte olor a cloro, por lo que opté por no seguir tomando el baño con el agua que expulsaba la regadera y utilizar el líquido de un garrafón para enjuagarme, pero, aun así, debido a los altos niveles de cloro a los que estuve expuesta me provocaron erupciones en parte de la cara, el cuello y pecho", explicó la usuaria afectada.

María no es el único caso, Paulina, también narra una situación similar. "Es un martirio meterme a bañar pues me da una picazón que dura hasta una hora y aunque me aplique cremas no se me quita, no solo es el bañarse, al lavar los trastes el olor a cloro es insoportable".

Paulina también vice en el fraccionamiento Geo Villas Sol y comenzó a presentar dolores frecuentes de cabeza. Cuando acudió con un médico le comentó que uno de los detonantes de la migraña era la exposición a grandes cantidades de cloro, ya sea por medio del olfato o del contacto.

Este problema se presenta principalmente durante las mañanas, cuando se abren las llaves de la regadera o de los grifos y se desprende un fuerte olor a cloro. En el caso de María, decidió reservar todas las noches una cubeta con agua para que, en la mañana, tanto ella como su esposo, puedan lavarse los dientes y cara, ante el temor de quemarse la piel o la boca.

A decir del dermatólogo Carlos Rush, el cloro es un irritante primario que tiene efectos secundarios, sobre todo en personas sensibles de piel, puede llegar a ocasionar ronchas, vesículas, ampollas y sobre todo comezón y ardor, además de provocar dermatitis atópica y la dermatitis por contacto.

Agua con cloro y cara

El exceso de cloro no es el único problema que afecta a los usuarios del servicio. Oliver Olmos Cabrera, representante del Movimiento Ciudadano Independiente (MOCI), explica que hay alrededor de dos mil quejas de ciudadanos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Grupo MAS.

El motivo de las quejas es el cobro excesivo en los recibos mensuales y la deficiente calidad del agua.

Según Olmos Cabrera, por estas irregularidades la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia Gonzáles Cobo, dictaminó que el Congreso del estado puede encontrar elementos suficientes para que sea anulada dicha concesión a Grupo MAS.

Llueven quejas contra MAS en Profeco

Según los datos del apartado de "Buró Comercial" del sitio oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existen mil 644 en contra del Grupo MAS entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de agosto de 2021.

En lo que va de este año, se tiene registro de 486 quejas, por las siguientes reclamaciones: negativa a bonificación, negativa a la entrega del producto o servicio, negativa a corregir errores de cobro, error de cálculo, producto o servicio no solicitado o autorizado.

Olmos Cabrera, de MOCI, agregó además que Grupo MAS no cuenta con los requisitos para distribuir el servicio de agua en el municipio, debido a que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 179SSA11998.

La NOM citada se encarga de la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.

La Profeco ha solicitado este documento para atender las quejas presentadas y la empresa nunca lo ha presentado.

Con Grupo MAS empezó el mal servicio: vecinos

Los testimonios de residentes del condominio Xalapa, perteneciente al fraccionamiento Geo Villas del Sol, aseguran que llevan viviendo en esta zona más de 15 años y no habían tenido problemas hasta que llegó Grupo MAS.

María Paulina Hernández, quien dice sufrir problemas de salud por la exposición constante al agua contaminada que suministra Grupo MAS, afirma que también fue afectada por un cobro excesivo de la empresa.

El presidente del MOCI dijo que la situación de María Paulina es una constante, ya que los medidores no están bien calibrados, debido a que en las tuberías no solo pasa agua, también contienen aire y a la hora de la medición, ese aire lo cobran como agua.

Siendo el pago normal de 100 pesos mensuales aproximadamente por el metraje cúbico mínimo de los hogares (de 0 a 15 m³), la mayoría de los residentes de este fraccionamiento termina pagando el doble (o más). María Paulina, en junio, termino pagando casi mil pesos.

El Grupo MAS obtuvo la concesión del servicio de agua potable hace cinco años, donde su objetivo principal expuesto en la Gaceta Oficial Numero 514 consistía en "mejorar los niveles de eficiencia y calidad de los servicios concesionados de agua, alcantarillado y saneamiento".

Las quejas de los usuarios no solo se enfocan en la calidad del agua, otro caso similar al de María Paulina, es el de Daniel Velázquez, quien no cuenta con un medidor de metros cúbicos y el cobro es realizado por un cálculo que realizan los trabajadores de MAS.

En su caso, la tarifa se realizó basado en las características físicas de su residencia, que cuenta de dos plantas y cochera, sin considerar que en esta vivienda solo reside él y sus hijas.

El dirigente del MOCI explicó que la forma en la que se debe cobrar el servicio de agua, es conforme a lo que establece la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.

"La cantidad cobrada debe corresponder al uso de los metros cuadrados de la construcción que corresponde. Tenemos tarifa popular de hasta quince metros cuadrados, que ellos pusieron, tarifa interés medio que es hasta de 75 metros cuadrados, tarifa de interés social, hasta 125 metros cuadrados o tarifa urbana hasta 199 metros, o la residencial de 200 en adelante."

Además, existe una tarifa mínima de consumo la cual es de 15 metros cúbicos.

"Yo consumo cuatro metros cúbicos en mi casa al mes y tengo que pagar once metros cúbicos que no estoy consumiendo pero que me los pusieron obligatorios a consumir, cuando le decimos a la gente que pague lo que se consume, si voy a una cantina y me tomo dos cervezas, pago dos cervezas, pero si tú me quieres meter cinco cervezas cuando yo nada más me tomé dos es una locura".

Dentro de estos cobros excesivos, el usuario Daniel Velázquez expresa que el servicio ofrecido por Grupo MAS es pésimo, ya que cobran saneamiento y drenaje, cuando en realidad no cuentan con él, solo hay un canal de desagüe que recibe atención y mantenimiento en épocas electorales.

Debido a la situación de salud actual, aunado a todos los problemas del servicio que presenta, Daniel Velázquez agregó que el desabasto del servicio en las noches es otra situación que afecta a este fraccionamiento.

Por ejemplo, al llegar a su casa después de trabajar desea bañarse y no puede hacerlo por la falta de agua.

Los afectados coincidieron que el Grupo MAS debe ser más comprensible con los cobros del servicio, tomando en consideración la crisis económica que se vive a causa de la pandemia.

Este trabajo periodístico fue elaborado por alumnos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, en coordinación con La Silla Rota Veracruz y E-Consulta Veracruz, a través de Miguel León Carmona, como parte de la Experiencia Educativa Periodismo de Investigación del Sistema Semi-escolarizado, que imparte María Teresa de Jesús Arroyo Gopar.