De los escenarios, a la caridad: artista regala pescado a necesitados

"Mi hermana me dijo que tuvo un sueño, por eso me mandaba ese dinero para que lo compartiera con la gente humilde que no tuviera para comer. Hoy yo no abro, pero debido a esto abrimos. El negocio tiene apenas un mes y las bendiciones siguen cayendo. Han llegado varias personas, ahorita están unas muchachas y le damos el servicio con todo el respeto y con todo el amor", manifestó Agustín.