De los empleos perdidos por pandemia ni la mitad se ha recuperado

En Veracruz no se han podido recuperar la mitad de los empleos que se perdieran a nivel estatal por la contingencia sanitaria, aseguró el presidente estatal del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez. Dijo que no existen cifras exactas de la pérdida de empleos perdidos, pero tan solo el Congreso del Trabajo registra una afiliación de casi 500 mil personas y los socios apenas empiezan a retomar sus actividades. "Desafortunadamente no se han activado como quisiéramos todos los empleos, sigue habiendo mucho desempleo, sobre todo de la gente que se ha 'auto-ocupado'; no han podido trabajar de manera permanente y hay demasiada necesidad de los trabajadores"

Recalcó que en el gremio hay "mucha preocupación", y no se prevé un escenario de estabilidad con la pandemia del Sars-CoV2.

"No se ve para cuándo porque hay mucho rebrote; si la abren o la pretenden abrir va a haber un rebrote grande y estamos rezando para que ya salga la vacuna para tener un aliciente y la economía va en pique"

Admitió que ya los asalariados ya vendieron "lo que podían" y por lo tanto, ya carecen de más propiedades para subsistir.

Entre los sectores más afectados, dijo, destaca la de la construcción y acarreo de materiales; esto, sumado a la inexistencia de apoyo al empleo.

"Hay gente que ya empeñó lo que tenía, gente que ya vendió lo que podía y gente que ya no tiene nada; si las autoridades no se ponen las pilas yo no quiero pronosticar cosas malas pero nos estamos encaminando a una situación bien difícil"

ygr