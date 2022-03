De litigar a terminar en una fosa: La historia de 3 abogados de la UV

"En la Fiscalía, en lugar de buscar a mi hijo me dicen que revise si tiene millones de pesos en el banco, terrenos o casas lujosas. Se empeñan en relacionarlo con "El Chichis", pero ya revisé y les digo que solo dejó 7 mil pesos en su cuenta. Y si no me creen que vayan a mi casa, verán que somos pobres", contó la madre de Jovanni Sol en una entrevista del 01 de mayo de 2016.