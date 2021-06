Darle segunda vida a la ropa; Isis emprendió un negocio sustentable

Isis Montalvo estudió Diseño y Mercadotécnica de la Moda, su trabajo antes de la pandemia era crear y confeccionar vestidos para fiestas, cuando los eventos se suspendieron se quedó sin empleo, esto hizo que creara una alternativa para sobrevivir la crisis que trajo la Covid-19.

"Al inicio sí estaba con mucha incertidumbre porque yo estaba rentando un taller, porque hacía vestidos de alta costura, pero con el inicio de la pandemia me empezaron a cancelar pedidos, y obvio el seguir rentando no era tan viable", contó.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) informó a inicios de la emergencia sanitaria que, después de tres meses de que la Covid-19 entró al estado de Veracruz, cerraron 12 mil 400 empresas de distintos sectores, lo que equivale a la pérdida de 53 mil empleos formales.

Este fue el caso de Isis, la incertidumbre y la depresión de ver uno de sus mayores sueños a punto de quebrar, hizo que buscara la manera de hacer algo para contrarrestar el daño.

Entonces para desaburrirse y tomar nuevas ideas comenzó a grabar TikToks de la ropa que remodelaba con prendas económicas de tianguis, pues no tenía dinero para invertir en telas nuevas.

"Esto me pareció padre, la idea de reutilizar prendas usadas y convertirlas en algo nuevo, así fui dando a conocer mi trabajo y generé ventas durante la pandemia", dijo.

Las prendas de segunda mano y Upcycling o también conocidas como ropa reciclada, fueron una segunda opción para seguir haciendo lo que más le gustaba con una manera sustentable de ayudar al planeta, ahora cuenta con su propia marca "Criss Shop Online".

Con ayuda de dos de sus amigas formaron una cadena de apoyo de venta de closet de segunda mano, donde reciclan todas las prendas que algunas personas consideran como inservibles, las que no pueden vender son modificadas al estilo de lo que pidan sus clientas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que En el 2020 se estima que cerraron sus puertas definitivamente 1 millón 10 mil 857 establecimientos, que representan 20.8 por ciento y, por el contrario, nacieron 619 mil 443 establecimientos, que representan 12.8 por ciento de la población de negocios del país.

FUE UNO DE LOS PRIMEROS BAZARES EN VERACRUZ

Los inicios como siempre no fueron fáciles, aunque este termino ya estaba teniendo aceptación en otros estados como Ciudad de México, apenas se encontraba aterrizando en el puerto de Veracruz.

Isis cuenta que fue de las primeras personas en incursionar en este estilo de prendas Upcycling, que durante la pandemia llego a más personas.

Las redes sociales fueron una de sus mayores aliadas durante la emergencia sanitaria, la promoción en Instagram, Facebook y TikTok hizo que muchas personas voltearan a ver sus diseños.

Por el momento, sólo cuenta con ventas en línea y en algunos bazares o exposiciones a las que la invitan, como el Expo Bazar de emprendedores que se pone en el callejón de La Lagunilla, donde diferentes personas colocan sus locales de joyería, ropa y otros artículos que fabricados a mano, esto como una manera de apoyar a la economía local.

También espera en un futuro abrir de nueva cuenta su negocio, así como, seguir dando a conocer su trabajo como diseñadora independiente, además de llegar a más personas con su marca para que sea una de sus opciones sustentables y así poder reducir el impacto ambiental y en un futuro generar empleos.

IMPORTANCIA DEL UPCYCLING PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN

Datos de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que, la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo.

El rubro del vestido utiliza cada año 93 millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas.

Cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo.

El sector moda y textil es responsable del 20 por ciento de las aguas residuales en el mundo y del 10 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera.

El documento de Promoción de la economía circular en el sector moda y textil en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que en los últimos 15 años, en México se duplicó la producción de ropa.

"Se prevé un consumo creciente debido a la expansión del sector y, como consecuencia, también un incremento de los impactos ambientales como la contaminación de cuerpos de agua, así como mayor generación de residuos y de microfibras plásticas", advirtió la CEMDA.

En el año 2019 la revista de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alertó de empresas que vendían ropa "desechable", esto por la poca duración que estás prendas tenían al pasar de unos años a sólo unos cuantos meses, así como los textiles no siempre son de la mejor calidad.

Algunas de estas tiendas señaladas fueron Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Giordano, Guess, H&M, Mango, Massimo Dutti, Meters/bonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, New Yorker, Next, Oysho, Peacocks, PrettyLittleThing, Pull & Bear, Benetton, Uniqlo, Victoria´s Secret y Zara.

De ahí deriva la importancia de las prendas recicladas, según CEMDA aplicar la economía circular en la industria de la moda y textil es una de las herramientas que ayudan a disminuir el impacto ambiental.

"La economía circular busca cerrar el círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos (reutilizables y fáciles de desmontar o desmantelar), para generar ahorros y eficiencia económica al evitar el desperdicio de recursos (así como restaurar y regenerar los ecosistemas).", señala el documento.

Esta economía circular es aplicada por Isis, quien compra ropa de uso y aprovecha al máximo las prendas para darle un nuevo uso, con diseños únicos elaborados por ella, de esta manera encontró una nueva forma de sobrevivir a la pandemia y de contribuir al medio ambiente.





am