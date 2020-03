Daños en puentes urbanos de Veracruz, el riesgo que nadie atiende

Humedad, deterioro, plantas corrosivas que brotaron en los cimientos dañando la estructura y la falta de interés de las autoridades por darles mantenimiento son los factores que están destruyendo los principales puentes viales del puerto de Veracruz.

Entre los que presentan daños se encuentra el Puente Morelos, uno de los más antiguos del puerto que fue terminado en el año 1951, en el gobierno del expresidente Miguel Alemán; el puente Allende, paralelo al antes mencionado y que se localiza en la avenida Ignacio Allende y el puente Jiménez, conocido entre los porteños como "puente chueco", en el que la corrosión es visible al observarlo en los costados.

Otros con daños similares son el Puente Xalapa que se encuentra a unas cuadras de la central de autobuses, el de La Boticaria, que ya presenta algunos hundimientos y grietas a pesar de ser construido en la administración de Javier Duarte, el Puente Cuauhtémoc, el cual tiene indicios de humedad que se alcanza a ver a simple vista y del otro lado se encuentra el de Circunvalación, este último presenta graves daños a causa de la vegetación que está creciendo en su interior.

Según Lina Arceo, expresidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, los puentes de tierra armada con muros mecánicamente estabilizados se están abriendo por las plantas ya que como en su interior albergan tierra, esto causa que se filtre el agua, luz y crece la vegetación de manera oportunista.

"Algún tipo de vegetación como esa es inocua, o sea no daña grandemente, pero es el paso para otras como la denominada higuera o higuerilla que destruye con el tiempo porque es muy fuerte y resistente, por eso es importante el mantenimiento", dijo Lina Arceo.

Estas plantas producen daños a los tensores de acero que sostienen las estructuras y provocan que fluya el material (la tierra), para afuera dejar endeble aún más la estructura.

Según la experta, para el diseño de estos puentes es conveniente que la tierra incluya material cementante para impedir este tipo de invasión de plantas por las condiciones climatológicas en esta zona de sol y humedad.

Ya que, con el tiempo llegan a presentar daños como grietas y al romperse los sensores que dan soporte se abren los muros y empiezan las fallas.

Los puentes que están construidos de esta manera son el de Circunvalación, el puente Xalapa, el de la autopista Veracruz-Cardel y el puente Allende.

HAY PRESUPUESTO PARA OBRAS, PERO NO PARA REHABILITACIÓN DE PUENTES

El equipo de La Silla Rota Veracruz revisó los últimos cuatro años del ejercicio fiscal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y en ninguna de las tres administraciones -la actual de Cuitláhuac García y las pasadas de Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte de Ochoa- realizaron proyectos de rehabilitación de estos puentes viales.

Con excepción de bacheados y repintado en las señaléticas esto en el Puente Morelos durante el 2019, así como remozado en sus pasos peatonales, los gobiernos municipales de los últimos 10 años, incluido el actual de Fernando Yunes Márquez, han relegado la inversión a un proyecto de mantenimiento integral.

Lina Arceo aseveró que no es suficiente para garantizar la correcta rehabilitación de estas obras.

"Los puentes no se deberían inundar, llueve y se hacen charcos de agua esto significa que tienen un deterioro adicional. Un puente hace 50 años estaba diseñado para cierto tipo de vehículos y carga ahorita están sobre cargados y tendrán que volver a rediseñar, reforzarlos o considerar una vía alterna y ya hay varios que tienen una caducidad o por lo menos un auxilió de reposición de estructura o un mantenimiento mayor, no es pintura lo que requiere, no son focos ya es una revisión estructural", aseveró Lina Arceo.

Personal de La Silla Rota Veracruz intentó concertar una entrevista con el director de Obras del Ayuntamiento, Luis Román Campa Pérez, pero no fue posible tener respuesta, el funcionario se comprometió a brindar una postura sobre el tema.

Actualmente el Gobierno Cuitláhuac García Jiménez, anunció que están por contratar un nuevo crédito bancario de aproximadamente mil millones de pesos, esto con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que serán destinados a obras públicas para mejorar este 2020. Pero se desconoce si estos recursos podrían servir para trabajos de mantenimiento.

Los ciudadanos esperan que un poco de ese dinero se invierta en la rehabilitación de estas monumentales estructuras que son los principales accesos que tienen los veracruzanos para conectarse de manera más eficaz hacía los puntos más importantes de la ciudad.

ygr