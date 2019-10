Daños en puente pusieron evitarse: alcalde de Santiago

Un dictamen emitido en 2017 advertía de la fragilidad de la estructura del puente Río Blanco, hoy, cerrado a la circulación por la caída de uno de los pilares, advirtió el alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete.

Dicha evaluación la emitió Protección Civil, respecto a la citada obra ubicada en la carretera Isla-Santiago, al momento, cerrada al paso de vehículos y personas.

Vázquez Copete reprochó que la administración anterior tuvo conocimiento de las condiciones del puente, sin embargo no se dejó el dictamen completo para conocer la totalidad de las afectaciones.

Tampoco se concluyó el procedimiento de acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y proceder a su reparación, la cual implicaría una inversión de más de 40 millones de pesos.

Dijo el edil que debido a que han hecho reparaciones a otras calles y carreteras, por un monto de 18 millones de pesos, el municipio carece de dicha partida.

"Espero no tener que lamentar una cuestión mayor; yo no soy ingeniero pero no hace falta para ver la gravedad del asunto, el puente ya no debe de ser transitado", dijo.

A esto, añadió que el 90 por ciento de las comunidades de Santiago se ubican del otro lado del puente, en el que solo se ha acotado la circulación a un sentido "pero hoy por tanta agua se tomó la determinación que se cerrara provisionalmente este paso".

Los daños han provocado socavones en las comunidades de Potrero y Medellín, derivado de una alcantarilla en malas condiciones, que socavó la parte baja de la cinta asfáltica al desviar el cauce de las aguas negras, por lo que no tampoco se puede circular con vehículos.

El alcalde dijo que en la comunidad del Cerro del Cubilete igualmente se presentaron diversas afectaciones en un puente que está fracturado; el arroyo Hueyapan, que pasa por diversas comunidades, también provocó inundaciones.

Ante tal contingencia, el municipio ha hecho la apertura de un albergue en Tres Zapotes.

"La inundación no se estanca, es solo de paso. El río así como sube, baja muy rápido", dijo.

ygr