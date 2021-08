Daño patrimonial con Yunes rebasaría los 4 mi millones de pesos, en 2018

Xalapa, Ver. - El presunto daño patrimonial o desvío de fondos públicos del último año de Miguel Ángel Yunes Linares (2018) se calcula en 4 mil 800 millones de pesos, de los cuales mil 51 millones de pesos corresponden al fallido Sistema de Videovigilancia.

El monto de lo observado incluye a 11 dependencias estatales, en 30 Organismos Públicos Descentralizados, en 3 Fideicomisos, y en 1 Órgano Autónomo; así como en la deuda pública y en el proceso de reestructuración.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, que entregó el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla, incluye una revisión que se hizo en la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz del año 2017; aunque no hay daño patrimonial se generaron algunas observaciones administrativas.

También se observó el proceso de reestructuración de la deuda pública que se llevó entre 2017 y 2018, y se calcula un daño patrimonial de 931 millones 544 mil pesos; además se observaron irregularidades administrativas por concepto de la deuda por 336 millones 514 mil 36 pesos.

Cabe recordar que en la Cuenta Pública 2017, el daño patrimonial fue superior a los 1 mil 700 millones de pesos, en esta ocasión, el monto se incrementó en un 150 por ciento.

De enero a septiembre se programaron un total de mil 468 auditorías integrales a las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, 741 auditorías financieras-presupuestales, 627 auditorías técnicas a la obra pública, 75 auditorías de deuda pública y obligaciones, 17 solicitadas por la ASF, 4 auditorías de legalidad, y 4 auditorías sobre el desempeño; así como 155 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones de Municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana, danto un total de 1,648 Auditorías, Revisiones y Evaluaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acumula 8 observaciones, entre ellas por el sistema de videovigilancia, por un presunto daño patrimonial de 1 mil 108 millones 819 mil 144.57 pesos; y en la Fiscalía General del Estado (FGE) el presunto daño patrimonial es por 10 millones 729 mil 120.69 pesos.

En la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) se realizaron 6 observaciones por un presunto daño patrimonial por 564 millones 724 mil 704.66 pesos; en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) hay 3 observaciones por un presunto daño patrimonial de 383 millones 617 mil 930.67 pesos.

En la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) existen 9 observaciones por 270 millones 958 mil 571.21 pesos; en la Coordinación de Comunicación Social (CGCS) hay 5 observaciones por 68 millones 223 mil 161.16 pesos; y en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SIOP) hay 27 observaciones por un daño patrimonial de 49 millones 638 mil 57.65 pesos.

Además, en la Secretaría de Gobierno (Segob) existen 4 observaciones por 14 millones 932 mil 503.19 pesos; en la Contraloría General del Estado (CGE) hay 2 observaciones por 2 millones 516 mil 297.74 pesos; en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), 1 observación por 1 millón 372 mil 500 pesos.

En la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), 1 observación por 1 millón 160 mil pesos; y en la Oficina de Programa de Gobierno (OPG), 1 observación por 456 mil 281.50 pesos.

En el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), el presunto daño patrimonial es por 14 millones 265 mil 995.26 pesos; en el Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, por 713 mil 892.32 pesos y en el Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (EXPOVER), por 162 mil 923.95 pesos.

En la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) hay 6 observaciones por un presunto daño patrimonial de 47 millones 978 mil 363.10 pesos; en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) por 1 millón,358 mil 303.29 pesos.

En los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el daño patrimonial es por 232 millones 629 mil 5.14 pesos; en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), 10 millones 648 mil 764.76 pesos y en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), por 12 millones 844 mil 811.64 pesos.

Al igual que en el año 2017 las observaciones más recurrentes son: Cuentas bancarias no registradas contablemente; anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; anticipos a proveedores y/o contratistas pendientes de amortizar; cuentas por cobrar no recuperadas. pagos de gastos de ejercicios anteriores no reconocidos contablemente; pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador.

Así como traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, erogaciones sin comprobación documental; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable y subejercicio de los recursos en los fondos o programas federales, entre otros.

DAÑO MUNICIPAL DE MÁS DE 320 MDP

En el caso de los municipios se calcula una afectación a las arcas locales de 329 millones 305 mil pesos, que involucran a 125 municipios, así como algunas paramunicipales.

Encabeza la lista de municipios observados Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, se calcula un presunto daño patrimonial por 16 millones 363 mil 101.73 pesos.

Otro municipio observado es Coatzacoalcos, administrado por el Morenista Víctor Carranza, con un presunto daño patrimonial de 4 millones 273 mil 590.64 pesos; Zongolica, representado por Juan Carlos Mezhua del PRD, tiene que justificar el gasto de 1 millón 536 mil 176.27 pesos.

Emiliano Zapata, que estuvo a cargo de un Concejo Municipal y después se entregó la administración a Jorge Mier, tiene que justificar el gasto de 159 mil 272.41 pesos; en Banderilla, Juan Manuel Rivera, debe explicar el gasto de 3 millones 587 mil 939.71 pesos.

El perredista Arturo Herviz, de Ángel R Cabada también tiene observaciones por 3 millones 77 mil 623.38 pesos; en Alvarado, Bogar Ruiz Rosas debe explicar el uso de 5 millones 630 mil 729.62 pesos; y Catemaco, administrado por Julio Ortega Serrano, fue señalado por el gasto de 3 millones 43 mil 929.67.

Mixtla de Altamirano, administrado en el primer año por Maricela Vallejo Orea, fue observado con un daño patrimonial de 5 millones 59 mil 913 pesos; Tuxpan, a cargo de Juan Antonio Aguilar Mancha, debe justificar el manejo de 5 millones 905 mil 402.58 pesos, entre otros.

ygr