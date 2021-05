Daniel lucha contra el cáncer infantil durante la pandemia en Veracruz

El 9 de diciembre de 2019 fue el día en que el mundo se vino abajo para Juana Esther Ramírez, su hijo Daniel de Jesús Puga fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Juana había llevado a Daniel a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un probable dengue. "Señora el niño no tiene dengue, le estamos encontrando irregularidades en la sangre", fue lo que le dijeron los doctores aquel día.

Todo el mes de diciembre lo pasaron en el hospital entre médicos, enfermeras y realizando todo tipo de estudios para descartar cualquier anomalía.

En esa fecha la pandemia de la covid-19 todavía no se escuchaba en el puerto de Veracruz, pero lo que si sonaba en todos los medios era la falta de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer.

"Antes que empezara la pandemia empezó todo el relajito de los medicamentos, entonces eso fue lo que nos puso a correr, porque de momento no sabíamos qué era lo que nos estaba pidiendo el doctor, pensábamos que era un medicamento que íbamos a conseguir fácil y que solo iba a durar una semana y ya", narró.

La sorpresa y preocupación invadió a Juana cuando el doctor le dijo que el medicamento que necesitaba su hijo para realizarle las quimioterapias costaba más de 8 mil pesos y que en ese momento el seguro no contaba con aquellos insumos, por lo que tenía que ver cómo le hacía para conseguirlo.

El 7 de enero del 2020 padres protestaban a las afueras del Hospital Regional por el desabasto de medicamentos, reclamaban que llevaban 22 días sin medicinas que son básicas para la aplicación de quimioterapias en algunos pacientes: vincristina, ciclofosfamida y carboplatino.

Por su parte el director del Hospital Regional, Sócrates Gutiérrez Castro declaró que el problema de desabasto no era solo de Veracruz, si no a nivel nacional debido a la insuficiencia de los proveedores para suministrar la medicina.

Aunado a eso el funcionario reconoció que en el hospital hubo otro factor que agravó la situación, se trató de dos robos que se cometieron en el área de la farmacia.

"Me puse a vender hasta lo que no tenía"



Esta escasez de medicamentos la padeció Juana y Daniel, afirmó que cada mes tenía que gastar alrededor de 32 mil pesos, en tan solo cuatro medicamentos que costaban más de 8 mil pesos, por lo que la búsqueda de recursos para solventar los gastos comenzó a ser extenuante y más con la llegada de la pandemia de la Covid-19.

"Yo busque apoyo en la familia, amistades, en mi trabajo y mucha gente me ha ayudado, me ha apoyado, me ha dado cualquier cosa para que pueda rifarla o venderla", dijo.

Fueron seis meses los que el seguro no pudo brindarles el medicamento para las quimioterapias de Daniel, durante todo ese lapso Juana tuvo que gastar todo su sueldo y con apoyo de su familia, de asociaciones y vendiendo pasteles, figuras de cerámica, realizando rifas de productos y hasta haciendo cubrebocas era como lograba sacar el dinero que necesitaba.

"Yo veía a mis compañeras, las demás mamás de los otros niños que estaban ahí (En el hospital) y les preguntaba que, qué hacían ellas y algunas me decían que no se lo compraban, porque no tenían el dinero, eso era más impresionante", contó.

Juana recuerda que había momentos en los que salía llorando del hospital por no tener los recursos para comprar la medicina.

Los cuidados para Daniel durante el pico más alto de contagio de la pandemia también fueron estrictos, pues Juana sabía lo grave que era la enfermedad para una persona con cáncer, aunado al desgaste económico el físico y emocional también es parte del transitar no solo de las personas que padecen la Leucemia, sino de los familiares, aseguró.

Después de casi año y medio Juana se ha vuelto experta en ventas, sabe cada paso que tiene que realizar en hospital para pedir los medicamentos, sabe qué dosis y recetas necesita su hijo y aunque el basto de medicinas se normalizó desde el mes de agosto, está consciente que no debe confiarse pues en cualquier momento puede volver a ocurrir, por lo que sigue vendiendo y haciendo rifas para ahorrar dinero por si lo llegara a necesitar.

"Ahorita hay todo el medicamento, hasta ahorita. El filgrastim que es para subir plaquetas es el que de momento a veces no hay, si llegan, pero yo no puedo esperar se lo tienes que aplicar hoy, ya lo consigo y cuando llega lo guardo porque siempre se usa".

Piden genera políticas públicas para personas con cáncer

Daniel Castro Carranza, presidente de la Fundación Cancela el Cáncer, consideró que es importante que los próximos candidatos y candidatas en Veracruz volteen a ver a las personas con cáncer y las necesidades que tiene en la búsqueda constante de medicamentos.

El sobreviviente de cáncer aseguró que la pandemia vino afectar la economía de muchas familias que tienen a un paciente enfermo, al igual que la ausencia de las personas que acudían a quimioterapias, esto como una medida de protegerse contra el virus.

"Nadie se quería parar en los hospitales, nosotros hicimos lo posible para preparar a los hospitales, por ejemplo, todo nuestro presupuesto que teníamos para eventos en 2020 se donó directamente en mercancía para el hospital, el Regional fue uno de los que más apoyamos", dijo.

La ausencia de medicamentos es un problema que no ha acabado, aunque por el momento no hay desabasto, todavía existen algunos insumos que hacen falta y que son los pacientes quienes se tienen que hacer cargo, aseguró.

Estas personas como Juana han tenido que hacer de todo para conseguir las medicinas con tal de ver recuperados a sus familiares de esta lucha contra el cáncer, la pandemia y el desabasto.