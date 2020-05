Da positivo de covid-19 director de Protección Civil en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- El director de Protección Civil Municipal de Boca del Río, Andrés Escalera Pavón, fue diagnosticado con covid-19, confirmó el presidente municipal, Humberto Alonso Morelli.

El edil detalló que el funcionario se encuentra bien de salud y en aislamiento domiciliario, desde que se realizó los análisis clínicos que terminaron por confirmar la enfermedad.

Del mismo modo, el alcalde publicó en sus redes sociales que por el momento no se ha detectado síntomas de la enfermedad en algún otro funcionario municipal, sin embargo, se mantenía la vigilancia.

La Dirección de Protección Civil es una de las áreas operativas que no puede detener operaciones durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Entre otras acciones, esta área participa en las labores de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las medidas preventivas por la emergencia sanitaria en el municipio.

"El trabajo de Protección Civil es esencial, ellos, como muchos otros trabajadores no se pueden quedar en casa, y el riesgo de contagiarse es más alto a pesar de que usan todas las medidas de seguridad indicadas, me consta que él ponía el ejemplo de esto. Les pido que si no tienen que salir, se queden en casa y sigan al pie de la letra las medidas de sana distancia que ya conocemos", dice en una parte de la publicación de Facebook del edil.

El municipio de Boca del Río registra hasta el momento seis personas muertas por coronavirus, con lo que se ubica como el quinto municipio con más defunciones por la enfermedad.

Del mismo modo, la Secretaría de Salud reportó hasta el 12 de mayo 87 pacientes confirmados de covid-19, para colocar a este municipio como la cuarta ciudad con mayor incidencia acumulada de pacientes.

ygr