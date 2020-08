Da Cisneros otra advertencia a medios: "el que se lleva se aguanta"

Xalapa, Ver. –"El que se lleva se aguanta", advirtió el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, a la directora ejecutiva del periódico El Dictamen, Bertha Ahued Malpica.

El funcionario escribió dicho amago vía WhatsApp a Ahued Malpica, tras la publicación de la columna Veredicto en la que se señala al funcionario de romper con su "madrina", la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rocío Nahle.

"El tiempo dirá quien es el traidor el que se lleva se aguata así es esto saludos", escribió el funcionario estatal al WhatsApp de Ahued Malpica, según publicó el propio periódico este miércoles en su primera plana.

Tras la publicación el funcionario dijo que es respetuoso de la libertad de expresión e información. No obstante, otra vez señaló que hay periodistas y medios de comunicación que "califican" sin atino.

"En el desempeño del servicio público siempre me he conducido con respeto a la libertad de expresión y de información, entendiendo que son derechos humanos inalienables de todas y todos, de periodistas y directivos de medios de comunicación, aún cuando califican sin atino", escribió el secretario en su cuenta de Twitter.

En el desempeño del servicio público siempre me he conducido con respeto a la libertad de expresión y de información, entendiendo que son derechos humanos inalienables de todas y todos, de periodistas y directivos de medios de comunicación, aún cuando califican sin atino — Eric Cisneros Burgos (@EricCisnerosB) August 26, 2020

En su publicación la casa editorial responsabilizó a Cisneros Burgos de cualquier agresión al periódico o a cualquiera de sus colaboradores.

Cabe destacar que no es la primera vez que Cisneros Burgos entra en polémica con medios de comunicación.

En mayo de 2019, cuando iniciaba el proceso de remoción del exfiscal Jorge Winckler, durante una rueda de prensa Cisneros Burgos advirtió a los medios de comunicación que habría un parteaguas y se vería "quién era cómplice".

"Aquí va a ver un parteaguas que es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos, con esto que está pasando hoy en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos, y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas", declaró.

Incluso, el titular de la Secretaría de Gobierno dijo que "hay periodistas que defienden lo indefendible" y que eso serviría "saber quiénes actúan para un interés propio".

Otro incidente ocurrió tras la aparición del secretario luego de superar el covid-19, cuando Cisneros Burgos negó haber amenazado al columnista Aurelio Contreras, quien denunció a través de su cuenta de Twitter que en un correo electrónico, a nombre de Cisneros Burgos, le enviaron un mensaje amedréntalo por hablar del ex gobernador, Javier Duarte.

El columnista dijo que en julio interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que haga una investigación al respecto y se deslinde la responsabilidad.

"La puse poco antes, a principios del mes de julio, soy un respetuoso de la libertad de expresión, pero no se vale que utilicen esa libertad para convertirla en libertinaje, eso no lo vamos a permitir. Hago un llamado respetuoso que esos correos, no es de un servidor, hay personas que han vivido de la extorsión a través de este tipo de cosas", aseguró el secretario en torno a este señalamiento.