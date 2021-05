Cutiláhuac revelará nombres de candidatos ligados al crimen organizado

"Como lo dije a su momento nosotros no vamos a permitir que se enrarezca el tema electoral por violencia y que vamos a actuar y por eso vamos a detener este tipo de acciones, que no haya impunidad como hemos hecho en otros casos donde también a personalidades que tienen su vida pública política, ejerciendo un cargo o siendo candidatos y hemos actuado dando con los culpables, no solamente materiales, sino también buscando si hay alguna motivación intelectual de alguna persona", dijo.