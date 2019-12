Cultura de violencia: Niños de primaria ya amenazan con levantar o tablear compañeros

Veracruz, Ver, Preocupación existe en algunos maestros de nivel primaria por la actitud y rebeldía en algunos alumnos de entre 10 y 12 años de edad, pues despojan de sus alimentos a sus compañeros, los agreden y hasta amenazan con abrir fuego contra ellos, levantarlos o tablearlos, lenguaje que se utiliza comúnmente entre miembros del crimen organizado.

Durante un sondeo con profesores de nivel primaria, que imparten los grados quinto y sexto, manifestaron anécdotas sobre el comportamiento de ciertos alumnos, ya que son altamente imperativos y groseros, al grado de no respetar a sus docentes ni mucho menos a sus compañeros de clases.

Para evitar polémica con los papás, pidieron no revelar los nombres de sus planteles, pero uno de los maestros de céntrico plantel educativo, manifestó que "tenía un alumno de quinto año que a inicios de ciclo escolar amenazó con matar a un compañerito, y se expresaba como una persona adulta. Lo que sé es que su padrastro no tiene buenos antecedentes".

Dijo que al enterarse de la amenaza vertida, en seguida mandaron a llamar a la mamá del menor a la dirección y se le hizo ver, frente al niño, la gravedad de la situación "y el chamaco no se rajó, aceptó que sí era capaz de hacerlo, porque los tiene bien puestos, así con esas palabras se expresó".

Se le advirtió a la mamá que de seguir en esa situación o de haber alguna otra queja, tendrían que expulsarlo. Sin embargo, sólo tardó como dos meses más en el plantel y dejó de asistir a clases, ya no supo qué pasó con el menor, si dejó de estudiar o se fueron de aquí, porque tiene entendido que no fueron ni por sus documentos.

Otra maestra, contó que en su salón de clases, donde imparte el sexto grado, llegan niños de familias de escasos recursos, pero hay dos menores con quien siempre tiene problemas por sus malas conductas. Lanzan palabras obscenas contra las niñas, les han quitado el sándwich a sus compañeros y hasta amenazan.

Uno de los alumnos habla con palabras de "levantón", "embolsar al compañero", "tablearlos", cosas así que "tú dices, ´esto no es normal´, pero es la manera en que los están ´educando´ en sus casas", dijo la profesora, quien consideró que en el hogar están fallando en ese aspecto, porque los están conduciendo a no ser hombres de bien.

Derivado de esta situación, ambos niños tienen una marcada atención y se está en constante plática con los papás, quienes tienen la responsabilidad total de darles educación en el hogar.

Niño amenaza con abrir fuego

"La cuestión de la violencia escolar es bastante, pero todo es atención psicológica porque los padres a veces no quieren venir. En el año hemos tenido 4 o 5 casos de agresión estudiantil, niños que presentan conducta violenta, tenemos uno que sus papás fueron notificados por los maestros de su violencia, por eso lo trajeron", explicó la licenciada y psicóloga, Elizabeth López Martínez, Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y el Adolescente, del DIF Municipal.

"Tenemos otra de una madre de familia que un niño amenazaba a sus compañeros con dispararles, desconocemos si hay armas de por medio o si ve películas o series de violencia o por qué se expresa de sus compañeritos así, aquí los traen y se les da terapia, actualmente tenemos a 2 niños y 2 niñas de entre 8 a 16 años de edad, 2 agresores y 2 víctimas".

Niños huérfanos... qué pasará con ellos

De acuerdo con cálculos de autoridades ministeriales, de 2015 a 2017, más de 100 menores de edad quedaron huérfanos tras perder a su padre o madre ante la ola de ejecuciones que se desató en ese periodo en este municipio. Las indagatorias revelan que "muchos" de los que fueron abatidos por balas criminales, pertenecían a otro bando delictivo y estaban en el mundo de las drogas.

En México viven muchos niños sin padres o protección institucional alguna, incluso, en América Latina, es la nación que ocupa el segundo lugar con más número de niños y adolescentes huérfanos, 1.6 millones de casos es la cifra oficial, apenas detrás de Brasil, con 3.7 millones de pequeños sin padres, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Datos oficiales revelan que también hay adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos, no sólo niños. Esto significa que podrían tener en su mente deseos de venganza si no son atendidos psicológicamente.

En múltiples asesinatos ocurridos a plena luz del día, este medio informativo ha sido testigo de las expresiones que lanzan hijos, hermanos o algún otro familiar "malditos, la van a pagar bien caro", "juro que esto no se queda así", "me las voy a cobrar", situaciones que de alguna manera si no se atienden con apoyo de algún especialista, va generado odio y sed de venganza.

"Ahorita es odio y deseo de venganza contra el que mató a sus papás, pero el día de mañana va a ser odio y deseo de venganza contra el Estado que permitió que los mataran", advierte Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en México.