¿Cuitláhuac y fiscal pueden ser llamados a comparecer por el Senado?

XALAPA, VER.- El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, pueden ser citados a comparecer por Senado de la República de no aceptar la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); incluso pueden ser denunciados por este órgano.

Este expediente corresponde al caso de los seis jóvenes detenidos por policías estatales en Xalapa, quienes actualmente se encuentran sujetos a proceso en libertad presuntamente por agredir con cuchillos a los elementos.

Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha aceptado la recomendación y, según el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en caso de que se mantenga la negativa ambas autoridades podrían ser citadas por el Senado de la República.

Testigos y videos aportados por la defensa de los jóvenes, así como dictámenes de la Fiscalía y la propia resolución de la CNDH, determinaron que no hay pruebas de que los detenidos hubiesen agredido a los policías al momento de su detención el 3 de septiembre de 2021.

No obstante, estuvieron privados de la libertad hasta el 18 de diciembre en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, tras conseguir un amparo de un juez federal.

El caso cobró relevancia mediática luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señaló públicamente la presunta inocencia de los procesados.

La propia CNDH emitió su recomendación al mandatario exhortándolo a derogar el delito de ultrajes a la autoridad y a proceder en contra de los policías relacionados con el caso.

Además, el órgano pidió a la fiscal de Veracruz proceder en contra de los fiscales que sometieron a proceso a los jóvenes, pese a contar con pruebas de que no agredieron a los efectivos.

Según la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambas autoridades podrían ser citadas a comparecer ante el Senado, en caso de no aceptar la recomendación emitida el pasado 21 de diciembre de 2021.

¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si acepta esta recomendación.

"Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite".

Sin embargo, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos "a efecto de que expliquen el motivo de su negativa".

Al respecto, la Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

"Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

"Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda", señala el mencionado artículo.