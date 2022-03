Cuitláhuac se compromete a terminar esta semana libramiento de Coatepec

XALAPA, VER.- Luego de que este medio exhibió el retraso en las acciones de mantenimiento en el libramiento de Coatepec, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que supervisará que las reparaciones se culminen "esta misma semana".

Además, reveló que, junto con alcaldes de la región, buscarán concluir la segunda etapa de dicho proyecto.

"La voy a supervisar (la conclusión de la obra); ya debe de estar casi concluida, yo me he tardado en ir porque he estado saliendo, pero queda en esta semana, seguro que me doy una vuelta y hacemos un reporte de cómo va y pues cuentas claras, obra entregada", adelantó.

Cabe señalar que la carretera que fue inaugurada en 2014 por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, en un evento que contó con la participación de Sergio "Checo" Pérez, pero sólo era la primera etapa del proyecto.

Al respecto, en su conferencia de prensa de este martes en Sala Banderas de Palacio de Gobierno, García Jiménez indicó que, con alcaldes de la región, valoran concluir el libramiento de Coatepec.

La fase pendiente corresponde al tramo que conectaría esta vía con la carretera a Xico y que quedó pendiente en el sexenio de Peña Nieto, pese a que se trataba de uno de sus compromisos de campaña.

Al respecto, García Jiménez anunció que en próximos días se reunirá con el presidente municipal del pueblo mágico, Raymundo Andrade, para abordar este asunto.

Y es que, aunque la obra se realizó por la Federación, después fue traspasada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) al gobierno estatal, instancia que lo había dejado sin mantenimiento durante las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

La primera etapa del tramo, que ya fue inaugurada, conecta el bulevar Xalapa-Coatepec con la carretera Coatepec-Las Trancas.

Sin embargo, este martes García Jiménez señaló que quedó pendiente la segunda etapa que conectaría el libramiento con la localidad de Zimpizahua, así como con la carretera que va a municipios como Teocelo y Xico.

"Yo me comprometo a darme una vuelta y hasta supervisarla, yo dije que personalmente esa la voy a ver, me interesa, porque este libramiento de Coatepec nada más hicieron una parte. Debe buscarse la continuación y eso lo vamos a ver; eso lo ha planteado el alcalde de Coatepec, el de Xico y el de Teocelo".

Apuntó que además de reparar el libramiento, el actual gobierno también reparó el puente de acceso al municipio, que también estaba en pésimas condiciones, pero era más fácil de arreglar.