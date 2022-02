Cuitláhuac reprueba que alcaldesa ligó a reportero con asesinato

XALAPA, VER. – El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, reprobó las declaraciones de Lorena Sánchez, alcaldesa de Sayula de Alemán, quien señaló ante medios al periodista Santos López Celdo como sospechoso del asesinato de su secretario particular, Gustavo Acosta, privado de la vida de un balazo en la cabeza este 27 de febrero.

El crimen del funcionario de Sayula se cometió en la unidad deportiva Luis Echeverría del municipio ubicado al sur de Veracruz, cuando supervisaba actos de desalojo en ese lugar. Minutos después la presidenta municipal arremetió contra el reportero del Diario del Istmo a quien, incluso, señaló de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada.

"Pido al gobierno del estado que se le investigue a esta persona y se le detenga porque el día de ayer fue la única persona que lo amenazó de muerte y era quien se encargaba de estarlo acosando mientras nosotros realizábamos nuestro trabajo de una manera pacífica", dijo la morenista.

Al respecto, el mandatario dijo en rueda de prensa: "Nosotros debemos respetar la libertad de expresión de los periodistas independientemente si sospechamos de algo o nos caiga mal.... Pero un señalamiento grave, con todo respeto a la alcaldesa, lo hizo públicamente y no se puede hacer así. Si tienes ciertas sospechas está la Fiscalía."

García Jiménez pidió "serenarse" a la alcaldesa morenista y "cero amenazar en público". Además, pidió a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) atender el caso y brindarle seguridad.

El gobernador subrayó que las autoridades tienen conocimiento de una disputa entre dos grupos criminales en esa región del sur: el Cartel de Jalisco Nueva Generación y una ramificación de Los Zetas. Y aseguró que conocen quiénes están a la cabeza de ambos grupos.

Luego hizo un fuerte exhorto para que los alcaldes y alcaldesas no tengan comunicación con la delincuencia organizada. "No entren en contacto con estos grupos delictivos porque luego les exigen a cambio favores (...) Luego los peces gordos simulan ser bien portaditos; salen en las fotos y no traen armas".

"Si algún alcalde o alcaldesa se comprueba que están en la comisión de delitos ligados con estos grupos, lo siento mucho, aquí no hay color de partido que valga. No vamos a encubrir a nadie, del color que sea", dijo García Jiménez y citó como ejemplo el caso de Jacinto Romero.

Jacinto Romero fue asesinado en agosto de 2021, en el municipio de Ixtaczoquitlán. Por ese crimen fueron detenidas tres personas, entre ellos un regidor electo de Morena, entre ellos Roberto Trinidad "N", regidor electo de Morena en ese municipio.





