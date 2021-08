Cuitláhuac plantea a Congreso destitución oficial de Winckler con juicio político

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dejó abierta la posibilidad de someter a un nuevo juicio político al removido Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, para oficializar su salida del cargo y permitir la llegada del nuevo titular del organismo.

La encargada de despacho, Verónica Hernández Giadáns, u otro espirante, no puede ser ratificada en tanto su antecesor no renuncie o sea destituido a través de la mayoría calificada el Congreso de Veracruz.

Dicha hipótesis despliega un rompecabezas para el Poder Legislativo, a modo de solucionar el dilema de retirar a Winckler Ortiz por completo de la Fiscalía. No obstante, a diferencia del 22 de febrero de 2019, cuando se le intentó aplicar un fallido juicio político, a la fecha el escenario es favorable para la fracción parlamentaria de Morena, partido en el poder.

Esto tras la designación de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al haber un Partido Acción Nacional (PAN) dividido en dos bancadas en el Congreso local, sumado a las alianzas con diputados de las fracciones del Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, además de las acusaciones del gobernador del Estado en contra Jorge Winckler Ortiz de "proteger" a criminales durante su encargo.

'CAÍDA CONTUNDENTE EN DELITOS'

En un programa de debate en la televisión pública estatal, el Gobernador Cuitláhuac García admitió que la salida de Winckler y la designación de Hernández Giadáns representa una "caída contundente" de los delitos, de acuerdo con los índices delictivos para el estado.

"Aquí crece la sospecha de entonces, ¿qué estaba haciendo el anterior?, no solo nada, lo dije en muchos medios de que tenemos la sospecha de que la delincuencia estaba pactada con la administración anterior de la fiscalía, había pactos y permitían estas cuestiones", afirmó.

Reiteró la acusación contra Winckler de "esconder" cien carpetas de cien órdenes de aprehensión, y aseguró que en los primeros dos meses del ejercicio de Hernández Giadáns se detuvieron a 50 probables responsables del delito de violación.

En la entrevista en RTV, admitió que Jorge Winckler obtuvo un amparo contra la modificación de un artículo de la Constitución, por parte de los diputados locales, que les permite aplicar la remoción del Fiscal por causas graves.

Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que queda libre la vía del juicio político, del cual, dijo que el Congreso de Veracruz podría retomar el debate.

"En algún momento se tendrá que dar, lo tendrán que decidir los diputados, pero de que existe una presunta vinculación del anterior fiscal y la delincuencia, la hay", sentenció.

García Jiménez agregó que también hay evidencia de desfalcos del Fiscal General y del Especializado en Combate a la Corrupción, misma que, en su opinión, está revirtiendo la actual encargada.

"Veo una actuación (de Hernández Giadáns) incluso que nos sorprende", recalcó.

Aunque García Jiménez trazó distancia de las decisiones de los diputados y diputadas en el tema de juicio político, la normatividad vigente faculta a la Fiscal General del Estado para solicitar juicio político contra el anterior investigador.

Hernández Giadáns entregó el pasado 13 de diciembre su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, Soberanía a donde, por Ley, deberá rendir su comparecencia este mes de enero.

Mas, cubierta la agenda de responsabilidades del ente investigador, Verónica Hernández podría recurrir a su obligación de solicitar el juicio contra Winckler para agilizar la renovación del organismo.

EL CONGRESO, EXPECTANTE

La iniciativa de Cuitláhuac García dividió perspectivas en el Poder Legislativo: de un lado, algunos legisladores no descartan recurrir a dicho mecanismo; mientras otros proponen seguir adelante.

Para el presidente de la Comisión Instructora, facultada para recibir y dar cauce a las peticiones de juicio político, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en el tema del exfiscal, "ya lo pasado, pasado".

"Es complicado, el señor está destituido, ya hay una encargada de esta fiscalía, y creo que sería avanzar en cuanto al nombramiento de un titular, ya lo pasado, pasado, y bueno, lo digo así, de manera personal, porque ya se cumplió un año de la administración y tenemos que caminar los veracruzanos y veracruzanas", opinó.

Esto al tiempo de agregar que "lo hecho, hecho está", e insistió en revisar el avance de la actual encargada de la Fiscalía.

"Ya está concluido, van dos o tres amparos, pero legalmente ya está concluido, es un tema político", alegó Vargas Barrientos.

En cambio, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, admitió que los diputados "están trabajando" en dicho tema, y en que la remoción debe quedar en el actual periodo legislativo que concluye en enero.

"Falta la instalación definitiva del encargado de la Fiscalía del Estado de Veracruz, es un tema que estamos contemplando nosotros todavía, también del mismo encargado del despacho de Fiscal Anticorrupción necesitamos dar el nombramiento definitivo", afirmó Gómez Cazarín, líder de la bancada de Morena.

Aceptó que, para dar el nombramiento definitivo de Verónica Hernández como titular de la fiscalía general, o de otro aspirante, es obligatoria la destitución en el cargo de Jorge Winckler.

"Como ustedes saben es prófugo de la justicia y por el momento no podemos dar la solución, tenemos que desatorar el tema porque no ha presentado renuncia, no podemos hacer la instalación hasta que no haya una renuncia de él (Winckler Ortiz)", explicó.

Mismo efecto aplicará para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, pues los diputados emitirán las debidas convocatorias, como lo estipula la ley.

Por su parte, el diputado local por Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, indicó que corresponde a dicho colegiado realizar el nombramiento definitivo de quien debe ser el titular de la FGE.

"Estamos platicando algunos temas, lógico que estamos siendo muy respetuosos de la ley y los tiempos", planteó.

El legislador no descartó que Hernández Giadáns pueda participar en la contienda por el fiscal general, a decir de los buenos resultados del ente investigador.

"Eso le permite a ella inscribirse y serán mis compañeros y compañeras los que habremos de nombrar al próximo fiscal del Estado" añadió y recalcó final quedará en la mayoría calificada.

FISCAL EN EL LIMBO

Poco después del 4 de septiembre, una vez concretada su remoción temporal por la Diputación Permanente, Jorge Winckler Ortiz evitó toda actividad pública. Al exservidor se le consideró prófugo de la justicia por órdenes de aprehensión contra él por el delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, así como por los señalamientos de pactar con delincuentes.

En el caso de la remoción de Winckler, los diputados justificaron dicha acción como preventiva el pasado 3 de septiembre.

En ese entonces, de acuerdo con el propio dictamen del Congreso, se procedió porque Jorge Winckler no cumplió con los requerimientos de contar con la certificación para desempeñar el cargo.

"Dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional se resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo, tal y como lo informan las autoridades con competencia para su emisión. Garantizándose en todo momento la remuneración que en derecho proceda", versa el punto de acuerdo votado y aprobado.

El 30 de diciembre de 2018, Winckler recibió la protección de la justicia federal solicitada contra los poderes legislativo y Ejecutivo, con el argumento de apresurar modificaciones a la Constitución para destituirlo.

La Justicia Federal concedió una suspensión definitiva contra el Decreto 749 mediante el cual se reforma el artículo 67, fracción I, inciso D), de la Constitución Política del Estado de Veracruz, mediante el cual se faculta al legislativo a nombrar y remover al fiscal general.

La suspensión incluye "todos los actos que se ejecuten con base a dicha reforma, así como la inminente ejecución de la reforma constitucional en comento y derivado de ello, el acto o procedimiento de remoción del Fiscal General del Estado de Veracruz" sustenta el documento.

En este caso, los legisladores habrían incurrido a una violación a dicha suspensión, la cual, continúa pendiente de resolución.

A esto, se agrega que el pasado 21 de octubre, Jorge Winckler obtuvo una suspensión definitiva por el delito de tortura, del cual lo acusó el exjefe de escoltas del anterior fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, por lo que la vía del juicio político vuelve a ser la más viable.

