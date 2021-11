Cuitláhuac invita a próxima legislatura a seguir con reforma eléctrica

"Que no se espanten cuando les llegan a cuestionar que no es productivo porque no has reformado leyes, o no has hechos iniciativas, eso es un engaño, así lo pienso, porque basta con una ley en contra del pueblo. Yo más bien les pediría que actúen a favor del pueblo, y que, si no lo van a hacer, mejor que no toquen las leyes y reglamentos (...) que así nos dejen".