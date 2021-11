Cuitláhuac García rinde Tercer Informe; estas son las claves del evento

"Ya no es como en el gobierno que me antecedió que solaparon la agresión a las mujeres al nivel más alto, cuando el propio ex secretario de Gobierno yunista golpeó a su pareja e hipócritamente quienes hoy nos quieren endilgar las cobardes agresiones de género son los mismos que guardaron silencio cómplice de este hecho", dijo al inicio de su mensaje.