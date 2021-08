Cuitláhuac García no acude a reuniones de seguridad convocadas por AMLO

VERACRUZ, Veracruz (La Silla Rota).- Tras revelarse el aumento de los secuestros en el estado de Veracruz, el gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez culpó de la inseguridad en la entidad al Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, éste, en respuesta, reveló que el mandatario y ningún titular de su gabinete acuden a las reuniones diarias de seguridad convocadas por el superdelegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En respuesta, Cuitláhuac García Jiménez dijo a reporteros veracruzanos que esas cifras no corresponden a los que ellos tienen, pero, además, culpó de la inseguridad que prevalece en el estado al Fiscal, por no entregar las carpetas de investigación con la información de los responsables de esos crímenes.

Y acusó: “tiene semanas, semanas, que el gobernador no asiste ni nadie se su gabinete, titulares, yo lo invitaría a que asistiera para que se enterara y se tomara decisiones, si no quiere o no puede asistir todos los días, como hacemos los demás, los que asisten, que diga un día a la semana en donde él pueda estar y ese día se tomen decisiones, pero ya no se puede estar buscando echar culpas”.