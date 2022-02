Cuitláhuac dice no a CNDH en caso July: faltan argumentos

XALAPA, VER.- Tras una serie de acusaciones contra las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), Cuitláhuac García Jiménez confirmó que su gobierno no acatará recomendación por presunta tortura y violación sexual de July "N".

En conferencia de prensa de este viernes 25 de febrero el gobernador de Veracruz declaró que los argumentos de la CNDH, a cargo de Rosario Ibarra de Piedra, son ´insuficientes´ para ser acatados por su gobierno.

Aunque dijo que sí existió una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los señalamientos de tortura en la detención de July N, y abuso sexual por parte de elementos de seguridad en los que estaría involucrado personal del Gobierno del Estado.

July N está detenida como presunta culpable en el asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar, exrectora de la universidad Valladolid, crimen ocurrido el 29 de junio del 2020 en Emiliano Zapata (cerca de Xalapa).

El gobernador afirma que se seguirá una investigación conforme a un proceso judicial, pero no se acatará la recomendación 51VG/2022 en todos sus términos.

"Con los términos es que nosotros no estamos compatibles", dijo el mandatario sobre su administración con la que preside Piedra Ibarra.

Al rechazar la recomendación, el gobernador estaría obligado a acudir al Senado de la República a explicar las razones para que así fuera, a lo que contestó que estaría dispuesto a presentar pruebas: "no estoy preocupado".

"La fiscalía tiene que tomar parte y lo hizo", afirmó sobre las investigaciones que a su decir ya hizo la fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien recién el 24 de febrero se unió al discurso del gobernador al negarse a señalamientos de la recomendación de la CNDH.

"Nosotros siempre hemos respetado los derechos humanos en cualquier caso y pues bueno, hemos aceptado y rechazado recomendaciones cuando hay elementos" Dijo Hernández Giadáns.

En declaraciones anteriores García Jiménez ya había puesto en tela de duda las investigaciones de la Comisión pues expresó que al haber sido detenida en la Ciudad de México, correspondía a autoridades de allá proceder con las investigaciones, e incluso, señaló que ´alguien estaba mintiendo´.

"No quiero hablar, porque yo siento ahí que hay alguien quien está mintiendo. Me van a decir ´ay, está revictimizando´ (...) la víctima fue la rectora, para que quede claro: Yo como lo he dicho, yo me pongo del lado de las víctimas, y presuntos responsables pues que a su derecho procedan", declaró.

La CNDH resolvió que autoridades del penal ubicado en Coatepec fueron notificadas de los posibles actos de tortura y violencia sexual, pero omitieron denunciarlos a la autoridad competente.

El gobernador dijo en su momento no saber la razón por la que el médico legista no hizo el procedimiento correspondiente y aseguró que "no hay forma de que se haya hecho algo mal".

"En esos procedimientos como son muy regulados no hay forma de que se haya hecho algo mal sin que se sepa... se queda determinado exactamente qué se hizo", dijo.

Según la CNDH, se encontró que el día que July fue detenida, había salido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos y 11 personas la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico "quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo", relató la CNDH en su comunicado.

El 17 de febrero declaró en rueda de prensa que su administración no tiene injerencia en dicha aprehensión ya que había sido realizada en Ciudad de México.

Dijo que su gobierno es ´incompetente´ para dar respuesta a lo requerido.