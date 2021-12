Cuitláhuac comparece ante diputados, de esto habló

XALAPA, VER.- El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez compareció ante diputados locales de la 66 Legislatura. El mandatario rindió un informe de lo hecho en su tercer año de la administración, y la ruta que se seguirá en los siguientes tres años, este lunes 13 de diciembre

La reunión se dio en medio de protestas y gritos de ¡Cuitláhuac, Cuitláhuac! de parte de integrantes de su gabinete, maestros y ciudadanos que acudieron a la sede del poder legislativo. La oposición lo acusó de "represor" y de usar a la Fiscalía como "brazo ejecutor" de las órdenes de aprehensión en su contra.

Para arropar a García Jiménez, los diputados de Morena colocaron lonas y carteles en los que afirman que en la actual administración no hay presos políticos, pero sí políticos presos por corruptos.

Como en cada discurso, García Jiménez recordó que los gobiernos del pasado dejaron un grave rezago en materia de seguridad, educación, y economía. Dijo el está situado en el presente y en la transformación que ofrece su gobierno, sin embargo, justificó, no se puede entender el presente sin valorar el pasado, pues Morena intenta no repetir los errores del PRI y el PAN.

La Silla Rota Veracruz te presenta los temas claves de la comparecencia de García Jiménez:

1.- Se pagaron más de 12 mil millones de deuda al SAT

Además, de los créditos pendientes con la banca privada, su gobierno recibió una deuda de más de 12 mil millones de pesos en créditos fiscales con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que se iban a ejecutar contra órganos autónomos, entre ellos la Universidad Veracruzana (UV) y la Fiscalía General del Estado (FGE), así como contra su gobierno, por ser deudor solidario.

En el caso de la máxima casa de estudios tenían pendientes más de tres mil millones de pesos, además, de otros nueve mil 934 millones de pesos, y a la fecha se logró pagar y liberar fondos públicos.

"¿Por qué decidimos pagar?, teníamos ya la amenaza de que iban a ir tras las participaciones federales, la afectación podría ser mucho mayor porque iban a afectar al gobierno y a los órganos autónomos, no había cómo darles la vuelta".

Covid retrasa rehabilitación de hospitales

Al referirse nuevamente al pasado, recordó que ellos encontraron 900 hospitales abandonados y se comprometió a rehabilitarlos. Se logró con algunos, sin embargo, aún hay varios pendientes de atender.

En un compromiso público anunció que en los primeros tres años de su administración rehabilitarían todos los hospitales y clínicas; la pandemia generó un retraso en los planes iniciales de Morena, por lo que prevé les llevará al menos dos años más.

"Existen evidencias fotográficas de las ruinas de los hospitales (...) se habían propuesto tres años para cubrirlas, sin embargo, por la segunda ola lo pusimos a cuatro años; y con la nueva ola, se aplazó para el quinto año" confesó ante los legisladores locales.

Huracán Grace, dejó daños por mil mdp en infraestructura

Como parte de la evaluación de daños por el huracán Grace, afirmó que están concluidos todos los pagos a las familias que tuvieron alguna afectación en su vivienda, incluso, se hizo un nuevo pago para quienes reclamaron que no fueron atendidos.

El único pendiente que les queda -reconoció- es atender la infraestructura carretera y puentes. En ese caso se tendrán que invertir mil 100 millones de pesos, aportación en conjunto del Estado con la federación, "nos va a llevar el año completo, pero lo vamos a concluir".

En cuanto a las escuelas afectadas, al menos 800 escuelas las va a atender la Federación, y el Estado destinará 72 millones de pesos para atender algunos planteles que quedaron fuera del censo federal.

Falso que hay desabasto de medicamento

En la participación el diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo preguntó sobre el desabasto de medicamentos. En respuesta García Jiménez pidió no decir verdades a medias, pues es falso que falten fórmulas para medicamento oncológico.

"Sí, faltan algunos medicamentos, pero no ha sido nuestra voluntad que falten; no están en el mercado y no hay formas para adquirirlos; se ha pedido a los especialistas a que busquen un tratamiento alternativo".

Fue insistente en señalar que no se suspendió ningún tratamiento contra el cáncer, por el contrario, se pasó de una cobertura a un 84 por ciento, cuando el PAN dejó las farmacias del sector salud con el 15 por ciento de las claves

No tenemos la culpa de la pandemia

Cuando se le pidió dejar de usar el pretexto de la pandemia por el virus SARS CoV-2 como una causa para no presentar resultados y avances en todos los sectores sociales, García Jiménez aseguró que no fue su decisión generar una emergencia sanitaria.

"No puede ser este tema motivo de ataque político, porque aún está la alerta y la gente fallece todos los días, esa enfermedad que golpeo a todo el mundo no es culpa de nadie.

Acusó que diputados locales estaban de "aplaudidores" con la pasada administración que inauguraba hospitales sin agua, luz, drenaje, "y acabando la fotografía se llevaban todo el mobiliario".

Morena no cae en subejercicio

Al igual que los secretarios de despacho, insistió que esta administración no cae en subejercicio, pues el dinero se puede aplicar hasta marzo del próximo año, y a diferencia de los diputados -que se irán de vacaciones- el ejecutivo seguirá en funciones para gastar todo el recurso público.

"No hemos terminado el ejercicio fiscal, ustedes ya se van de vacaciones, pero nosotros vamos a seguir trabajando y ejerciendo. Usted sabe, porque fue alcalde, sabe que se paga el anticipo y se tiene un tiempo para ejecutarla, no se paga todo de un jalón, y para eso tenemos tres meses del año que viene y, esperemos entonces para hablar de subejercicio".

Yunes es el represor, nosotros dimos seguimiento a la denuncia

El mandatario estatal descartó que su gobierno sea represor, tal como lo afirmó el PAN, que desde la sesión solemne -del tres de diciembre- en la que se hizo entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines, se manifestaron por la detención de Tito N.

"La Fiscalía no es el brazo ejecutor de la oposición, no lo será, de eso tiene garantías, yo estaré muy pendiente de esa situación, que tenemos diferencias sí, pero nunca vamos a dirigir las instancias de gobierno y procuración de justicia contra opositores".

Recordó que se presentó una orden de aprehensión contra el exalcalde de Tierra Blanca, Tito N, por el delito de corrupción, que inició el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, "ellos serían los represores (...) y todos guardaban silencio".