Cuitláhuac brinca por AMLO ante homicidios y violencia en el país

XALAPA, VER. - Pese al asesinato de 499 personas en Veracruz, de enero a mayo del 2021, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que es responsabilidad del Estado investigar y resolver los homicidios dolosos.

Usó su cuenta de Twitter para mencionar que López Obrador no es el responsable directo en la atención de delitos del fuero común, pues eso es competencia de los Estados.

El homicidio es un delito del fuero común; ámbito estatal y por ello las fiscalías estatales lo persiguen de oficio. En los resultados sobre este delito tenemos responsabilidad en primera instancia los gobiernos estatales y las procuradurías de cada estado.

Este 2021 -de enero a mayo- se han registrado un total de 37 mil 804 delitos con seis mil 650 en enero; seis mil 841 en febrero; ocho mil 240 en marzo; ocho mil 128 en abril; y siete mil 945 en mayo.

En el mismo periodo en 2020, a pesar de la pandemia y el confinamiento se abrieron un total de 31 mil 933 delitos en la entidad. En ese periodo se reportaron 504 carpetas de investigación por homicidios dolosos.

En los primeros cinco meses del 2021, se han acumulado un total de 499, lo que representa cinco menos que en el mismo periodo del año anterior.

En La Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador debatió con el periodista Jorge Ramos sobre estadísticas de homicidio doloso en México. Argumentó que él tiene otros datos y el ilícito bajó un tres por ciento, cifra que calificó de "marginal", sin embargo, insistió que implica una reducción.

Al ser cuestionado por el periodista sobre el resultado de su estrategia Abrazos no Balazos, que deja al menos 100 muertos al día, López Obrador insistió que las estadísticas si van a la baja en relación con el periodo de Peña Nieto.

El gobernador Cuitláhuac García usó sus redes sociales para mostrar su respaldo al mandatario federal y llamó a sus homólogos a mejorar la impartición de justicia en sus estados.

"El homicidio es un delito del fuero común; ámbito estatal y por ello las fiscalías estatales lo persiguen de oficio. En los resultados sobre este delito tenemos responsabilidad en primera instancia los gobiernos estatales y las procuradurías de cada estado.

"Es inconsecuente pasar esta responsabilidad directamente al Presidente de la República. Una vez detenida la espiral de violencia, exhorto a mis pares a redoblar esfuerzos y revisar la procuración de justicia para disminuir considerablemente este delito" subió en su cuenta de Twitter.

¿Por qué se dio la pelea por cifras oficiales?

Durante la conferencia nacional el periodista destacó que en México se registran 86 mil muertos según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Los feminicidios siguen en aumento respecto al año anterior y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad. Le están matando cerca de 100 mexicanos al día" externó en su participación.

"Mira, hemos avanzado, yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y los hipócritas", argumentó el ejecutivo federal.

López Obrador insistió que las estadísticas estaban mal, pese a que el comunicador uso datos oficiales del gobierno de Morena.





