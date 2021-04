Cuidado, entérate como operan falsificadores de billetes en Veracruz

COATZACOALCOS, VER. – Una banda de presuntos estafadores con billetes falsos, estaría operando en los municipios de Cosoleacaque y Coatzacoalcos en las últimas semanas. Sus lugares de operación son las tiendas de abarrotes ubicadas en las colonias más alejadas de las ciudades, atendidas principalmente por adultos mayores.

Una de las víctimas a la que llamaremos Yolanda, narró que una joven de complexión delgada descendió de una motocicleta manejada por un varón y se acercó a su tienda ubicada en la comunidad "El dorado", en Cosoleacaque y le pidió que despachara unas galletas, pagando con un billete de cien pesos.

"Yo no tenía cambio, pero completé con las morrallas para poder darle su cambio, después yo tenía que hacer un pago y di ese billete y me dicen que es falso y me lo regresaron. Uno sin saber... Ya cuando lo revisamos nos dimos cuenta de que ya nos chingaron como se dice verbalmente", lamentó Yolanda.

Además de las bajas ventas y de la pérdida de su esposo a causa de la pandemia por covid-19, Yolanda ahora se enfrentó a estos presuntos delincuentes que huyeron de la tienda.

Las víctimas de este y otros casos son adultos mayores que atienden en tiendas de abarrotes porque son quienes menos atención ponen a los detalles en la forma del dinero. En este sector de Cosoleacaque, así como en el ejido Estero del pantano, se reportaron al menos cinco casos similares en otras tiendas y refresquerías.

"No se vale porque nosotros estamos pasando un problema grave por el covid y resulta que nos vienen a estafar todavía", dijo.

En colonias de Coatzacoalcos, también se han registrado casos

En el Puerto de Coatzacoalcos, a través de redes sociales, comerciantes de la colonia Benito Juárez Norte, también alertaron sobre un par de personas que usan billetes de cien pesos falsos para estafarlos.

La denuncia coincide con los casos anteriores, en la que una pareja a bordo de una motocicleta llega a negocios para obtener cambio, y paga con billetes falsos.

Al menos tres negocios de este sector han sido víctimas de estas personas. Ante tal situación los comerciantes y vecinos del sector piden a la población estén alerta y no ser defraudados.

A principios del 2021, se registraron casos similares con billetes de 500

En enero pasado, un familiar de comerciantes denunció un caso similar, aunque esa ocasión fueron timados con un billete de 500 pesos, en la colonia Frutos de la revolución, en el antiguo Puerto México.

El denunciante explicó que eran dos señoras que solo compraron 100 pesos en producto y recibieron 400 de cambio, sin que ellos se percataran de que era falso.

"A otra señorita que vende productos de maquillaje, igual le hicieron lo mismo", expresó el joven en el anonimato.

Este caso se publicó en medios y las estafas cesaron por un tiempo. Los comerciantes reconocen que no interpusieron denuncias ante las autoridades.

Víctimas identifican a estafadores

En el ejido Estero del pantano, una joven que atiende otra tienda de abarrotes, narró que una pareja, de similares características, llegó al negocio a bordo de una motocicleta.

La pareja trató de comprarle unas pastillas con un billete de cien pesos, sin embargo, al revisar el papel se percató que de que era falso y se los regresó. Ellos optaron por salir huyendo a bordo de la unidad motora, sin decir una sola palabra.

Fueron al menos tres casos que este medio documentó en el mismo sector. Las victimas aseguran que es la misma pareja: una mujer delgada con el cabello rubio que no supera los 30 años, y un hombre robusto de piel morena que nunca se quita el casco y se queda en la motocicleta.

Siempre buscan comprar productos con precios menores a veinte pesos, para poder llevar la mayor cantidad de cambio en moneda u otros billetes, según les den en las tiendas.

"Ya supe de varias personas que le hicieron lo mismo, por eso le pido a las personas como yo que tienen tienda, que tengan más cuidado", dijo Yolanda.

En grupos de redes sociales buscan contratar a integrantes para estafar

Pero esta banda que ya podría operar en al menos dos municipios del sur de Veracruz, no lo hace solo con un par de jóvenes, sino que busca contratar a más personas a través de redes sociales.

Durante una entrevista a un joven en días pasados, advirtió que vio una publicación en un grupo de Facebook, acerca de un empleo formal, donde podría trabajar para obtener ganancias netas superior al doble de la inversión primaria.

El joven desde el anonimato narró que al contactar al número que le brindaron en la página de empleos, le respondió "una persona con acento norteño y me ofrece un trabajo muy lucrativo desde casa, en ese momento me pidieron que les depositara 2 mil pesos y que yo tendría que recoger en otra ciudad, un lote de cinco mil pesos con billetes de 200 y 500 pesos, que eran los billetes falsos".

Asegura que cuando se dio cuenta que se trataba de una situación ilícita, prefirió no meterse en problemas. Él le dijo que sí a todo, pero no entregó ningún dinero, y tampoco recogió los billetes apócrifos.

Billetes nuevos con menos probabilidades de falsificar

Desde 2018, el Banco de México inicio la impresión de nuevos billetes denominados con "Identidad Histórica Patrimonial Cultural", iniciando con el de 500 pesos cuya imagen de Benito Juárez. Posteriormente iniciaron los cambios con los que tienen valores de 1000, 200 y 100 pesos.

Una de las principales apuestas, era que fueran más seguros y difíciles de falsificar.

Los nuevos billetes, que ya circulan dese hace dos años en todo el país, están impresos en papel algodón y cuentan con denominación multicolor, hilo dinámico, marca de agua, relieves sensibles al tacto y fluorescencia, explicó.

Cuentan con un componente de realidad aumentada (no es un elemento de seguridad). Mediante una aplicación en el celular, en el billete de 500 se ve pasar la carroza de Juárez. En el de 200 se escucha la campana de Dolores. "Tienen estos elementos para desincentivar y disminuir la falsificación".

Sin embargo, lo que sucede en los municipios del sur demuestra que el desatinado ingenio mexicano ya supera las pruebas de seguridad.

Alerta Condusef sobre este tipo de estafa

A pesar de que este problema no es nuevo en el estado y el país, los casos han aumentado en las últimas semanas en el sur de Veracruz.

De acuerdo con información del Banco de México, durante el 2017 el número de billetes en circulación ascendió a 5 mil 244 millones de piezas. Sin embargo, se captaron 335 mil 591 billetes falsos, lo cual equivale a un monto de 112 millones de pesos.

Para 2018, los casos redujeron un 46 por ciento, de acuerdo con Banxico.

Ante ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta a los mexicanos sobre esta modalidad de robo, registrada en diferentes partes de la república mexicana.

"Si recibiste un billete falso, es importante que no lo reintegres a la circulación, ya que constituye un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión; ante ello, es recomendable llevar la pieza falsa a una sucursal bancaria, a fin de que se envíe al Banco de México para su análisis", cita la página oficial de la Condusef.

La dependencia federal, recomienda verificar la autenticidad de los billetes que recibas, ya que contienen elementos de seguridad como el relieve, marca de agua, hilo micro impreso, hilo de seguridad, ventana transparente y el elemento que cambia de color.

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 800 999 8080, a través de la página oficial: www.condusef.gob.mx.