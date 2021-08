¡Cuidado con los cargos hormiga!

Veracruz, Ver. Cada vez se presentan más cargos pequeños no reconocidos por usuarios en estados de cuenta, también se les conoce como “cargos hormiga.”

Los cargos hormiga, se realizan en sucursales bancarias o tiendas departamentales pues el 60 por ciento de la población veracruzana realiza sus pagos con tarjetas de débito o crédito, todo esto según el titular de la unidad de atención a usuarios de Condusef, Rafael Trillo Gracida.

Carolina Pavón fue víctima de estos cargos por un pequeño lapso gracias a la revisión exhaustiva de su estado de cuenta.

“Me empezaron a registrar un cargo de 100 pesos cada mes por un seguro de vida que yo no autoricé y en un principio no me di cuenta que lo tenía.”

¿Cómo funcionan?

Ya que ocurre en cantidades menores a 200 pesos, los cuentahabientes no puedes exhibir copias de recibos con dicho cargo, sin embargo, el cargo se está haciendo a la tarjeta de crédito.

En apariencia no es una cantidad significativa, no obstante, al sumar el mismo cargo presentado en distintas cuentas, el banco o tienda en cuestión termina recibiendo cientos de miles de pesos.

“Si yo no me hubiera dado cuenta, seguiría pagando mes con mes mis 100 pesitos al banco sin necesidad alguna y mucho menos mi autorización"

En el caso de Carolina lo ocurrido fue que en el cajero automático del que intentaba disponer efectivo, se quedó atorado con su tarjeta de crédito, cuando comenzó a funcionar, expulsó su tarjeta y recuerda haber visto una leyenda sobre un seguro de vida que ella ignoró.

“Yo nunca le di aceptar, no creí que me lo hubieran aplicado”, contó molesta.

La mayoría de estos casos se presentan en Veracruz, Boca del Río y Medellín, el resto se focaliza en Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, el resto se diversifica en los demás municipios de Veracruz.

El 12 por ciento de las quejas que recibe Condusef son por cargos hormiga, es decir, que nos los reconoce el usuario y que no puede demostrar el banco que los realizó un usuario.

Al respecto, Condusef lanzó una alerta para todos los usuarios de tarjeta de crédito para que chequen sus estados de cuenta, según Trillo Gracida, la mejor manera de evitar este tipo de cargos es revisar con frecuencia de forma minuciosa los estados de cuenta de las tarjetas que se tienen.

Recomendaciones para no ser víctima de Cargos Hormiga:

· Revisar detenidamente los estados de pago

· Realizar reclamación en el banco por consumos no reconocidos durante los primeros 90 días una vez que tengan el estado de cuenta

· De no ser efectiva, acudir a Condusef

· Activar alertas telefónicas al momento de realizarse una compra