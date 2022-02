¡Cuidado! Checa los precios de las multas de tránsito en Veracruz

Las multas de Tránsito por desobedecer alguna regla vial podrían costarte unos miles de pesos en Veracruz.

Esto debido a que se contabilizan 12 transgresiones que puede cometer una persona en Veracruz, según la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Desde conducir sin licencia, no utilizar el cinturón de seguridad, no obedecer el semáforo y manejar bajo los influjos del alcohol, estas situaciones pueden hacer acreedora o acreedor a una multa vial.

Pero ¿Qué dice el Ayuntamiento de Veracruz sobre esto?

En Veracruz clasifica las multas de leves, graves, muy graves y especiales, de esto y de la norma vigente dependerá los costos a pagar.

Para resarcir estas sanciones deberás realizar un pago con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, dependiendo las UMAS de multa será lo que tengas que pagar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la UMA tiene un valor de 96.22 pesos durante 2022, por lo que estos precios están calculados con base en eso.

Ante la ley de Veracruz, una de las multas de tránsito más alta es la de conducir en estado de ebriedad, pues tiene un valor de 80 UMAS, unos siete mil 697.6 pesos, le siguen utilizar el celular mientras manejas, estacionarse en doble fila y no usar casco protector en el caso de los motociclistas.

Por otro lado, estacionarse donde no exista señalización que lo prohíba, no portar las calcomanías u hologramas de verificación y no contar con las luces direccionales cuesta cinco UMAS, 481.1 pesos.

En el estado de Veracruz la norma 561 del Estado es la encargada de determinar las regulaciones para la propia circulación de vehículos y personas.

En 2018, se determinó aplicar algunos descuentos en las multas: si pagas antes de los cinco días desde que te multaron eres acreedor a un 75 por ciento de descuento; si cancelas entre el sexto o el décimo día un 50 por ciento y un 25 si lo haces en el undécimo.

Sin embargo, estos descuentos no aplican para todas las infracciones, por lo que la ley recomienda manejar de forma correcta en las calles y carreteras de Veracruz, ya que los descuentos dependerán del municipio.





