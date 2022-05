¡Cuidado! Alertan por falsas becas "Benito Juárez" en Veracruz

"Circuló mucho esta convocatoria, una plataforma para que los que se quisieran inscribir se inscribieran. No es oficial, no es real, que se esperen a la información oficial, vamos a tener en efecto una plataforma para quien aspire a la beca Benito Juárez se inscriba, pero no vamos a tener intermediarios, no hay Informantes del Bienestar, estos quieren validarse, los que hicieron mucho daño a Veracruz, los exprospera quieren validarse", expresó el delegado, refiriéndose al pasado programa federal Prospera.