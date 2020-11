¡Cuida tu aguinaldo! Consejos para evitar asaltos en cajeros

XALAPA, VER.- La temporada decembrina viene acompañada de fiestas, vacaciones y el esperado pago de aguinaldo para trabajadores y trabajadoras. Delincuentes tienen distintas maneras para robar el dinero y esperan ´temporadas fuertes´ de flujo de dinero para delinquir.

Desde el "halconeo" y un asalto común a las afueras del cajero, hasta artefactos colocados en la salida de los billetes o cámaras instaladas para grabar claves de acceso de las cuentas, estas son algunas de las formas de robo a las que cualquier usuario o usuaria de cajeros se expone.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el grupo financiero BBVA, dan algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de robos y fraudes. La Silla Rota Veracruz llas resume a continuación:

-Evita utilizar cajeros poco iluminados o ubicados en lugares aislados. Así también como en horarios en que hay poca gente que transite por el lugar, como la madrugada. Se recomienda planear con anticipación los retiros y de preferencia acudir acompañado o acompañada.

-Nunca aceptes ayuda de alguna persona externa al banco. No permitas que nadie toque el cajero o te distraiga mientras haces tus operaciones. Delincuentes hacen creer que no se puede leer la banda magnética de la tarjeta, luego de manera "servicial" se ofrecen a limpiar el plástico y en ese momento hacen el cambio del plástico.

-¿Notaste alguna anomalía en el cajero? Repórtala al banco, para que se tomen las medidas pertinentes. No te separes del cajero, ni permitas que alguien más lo use en caso de que no salga tu tarjeta, no hayas podido retirar o la sesión no esté cerrada correctamente.

-Si tus pagos o trasferencias puedes hacerlas de manera electrónica o a través de una aplicación, hazlo así. Evitarás manejar grandes cantidades de dinero en efectivo.

-No uses el cajero cuando alrededor o dentro de la cabina notes la presencia de individuos sospechosos.

-Llega al cajero con tu tarjeta en la mano; así evitarás estar más tiempo en el establecimiento y distracción para sacarla.

-Revisa el cajero antes utilizarlo. Toma unos segundos para buscar alteraciones, aditamentos o partes sobrepuestas que te parezcan extrañas.

-Asegúrate de terminar las operaciones antes de retirarte del cajero.

-No des tu información a nadie. El NIP, como el CVV son datos personales confidenciales y no se deben compartir con nadie, ni siquiera con trabajadores o trabajadoras de la misma institución bancaria.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país, de enero a octubre del 2020, 52 mil 279 mexicanos sufrieron robos mientras transitaban en vía pública, siendo enero la cifra más alta con 6 mil 220. También se registraron en el mismo periodo 3 mil 875 robos a transeúntes en espacio abierto al público.

En Veracruz, mil 998 transeúntes fueron víctimas de robos en vía pública o en espacios abiertos al público, durante los primeros 10 meses del 2020. Así también se registraron 29 robos a instituciones bancarias.