Cuestiona Cuitláhuac urgencia de alcalde por rearmar policía de San Andrés

XALAPA, VER.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay debería ser el primer interesado en que se investigue qué pasó con los policías municipales que permitieron la evasión de un reo que estaba en su resguardo.

De lo contrario, dijo, la urgencia del alcalde independiente porque se rearme a sus policías podría generar suspicacia, pues él estaba al mando de la policía local, "yo creo que él debería ser el más interesado que el proceso judicial termine conforme a derecho (...) que colabore", le pidió.

El 21 de abril se informó que de los 264 elementos con los que cuenta el municipio de San Andrés Tuxtla, 12 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser investigados por la presunta liberación de un detenido.

En la comandancia municipal se mantenía a resguardo a "Elías Marcelo N", presunto integrante del crimen organizado, que logró evadirse de la cárcel municipal.

A la fecha los elementos se mantienen desarmados en tanto la Fiscalía General del Estado concluye con la investigación sobre la responsabilidad de los detenidos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que los expolicías fueron detenidos por su presunta participación en la fuga de una persona en la comandancia municipal de San Andrés.

"Obviamente tenemos que revisar, la Fiscalía General del Estado presentó al juez las consideraciones que requería para emitir esa detención en flagrancia, entonces, ya se les vinculó. Es una situación que debe seguir su trámite judicial; mientras, el Estado con la colaboración que tiene con la policía municipal, tendremos que seguir supervisando ahí".

Reiteró que el tema es grave y el Estado no podría dejar pasar la situación, "es un asunto de mucha relevancia lo que ahí sucedió y yo creo que el alcalde tendría que ser el primer interesado en que se cuiden esas formas, si no es así, entonces me va a generar suspicacia".

Cómo es posible que siendo él el presidente municipal fue omiso, permitió o qué fue lo que pasó con su policía que dejó que un preso se evadiera estando en la instalación municipal, reiteró el mandatario.

Le pidió paciencia a que el proceso judicial termine y mencionó que en cuanto así sea conveniente la Fiscalía General y la SSP podrán firmar un acuerdo para regresar las armas a las policías municipales.

En lo que va del año la Secretaría de Seguridad Pública ha desarmado a policías municipales de Orizaba, San Andrés Tuxtla y este lunes tres de mayo se informó de que también se intervino en el municipio de Jilotepec, para verificar que todos los elementos cumplan con la certificación de control y confianza.