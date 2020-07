Cuatro pacientes vencen al covid; agradecen a médicos del hospital

Coatzacoalcos, Ver. - Con aplausos y gritos de alegría fueron despedidas cuatro personas que egresaron la tarde de este miércoles 22 de julio del HospitalMaterno-Infantil de Coatzacoalcos tras vencer al covid-19. Con ello suman cinco los pacientes que son dados de alta en tan solo nueve días de funcionamiento que lleva este nosocomio operado por el Ejército mexicano en esta ciudad que mantiene un total de mil 319 contagios.

Minutos antes de las 15:00 horas, el personal médico y militar montó una guardia de ambos lados en el estacionamiento del Hospital donde comenzaron a salir los pacientes que derrotaron al virus SARS-Cov2.

Se trata de una mujer y cuatro hombres, algunos de ellos decidieron reservar su identidad; sin embargo, se estableció que dos eran de Coatzacoalcos, otro de Cosoleacaque y uno más del municipio de Catemaco.

La primera en salir fue la señora Guillermina, quien estuvo internada desde el pasado 13 de julio en este lugar, una señora de edad avanzada que no contuvo el llanto de alegría, pues aseguraba que pensó que no saldría con vida del hospital.

"Fue una excelente atención, no me puedo quejar sería una ingrata si me quejo. Me quedé sorprendida por cómo me atendieron. Hoy agradezco a Dios por salir con vida, porque si vieran como entré, pensé que no saldría con vida", expresó con lágrimas la señora y abordó el vehículo de su hijo que lo esperaba muy alegre.

DEJAN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO EN LONA DE LA SEDENA

El segundo en salir fue el señor Adán Olivares, originario de Catemaco quien en principio estuvo internado en el Hospital regional y posteriormente trasladado al Materno-Infantil.

"Gracias a todos los que me ayudaron, porque sin ustedes no podría contarles y que me vieran", dijo el hombre muy contento.

Al igual que la señora Guillermina y el resto de los pacientes egresados, don Adán firmó una lona que era sostenida por dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde con un plumón escribieron un mensaje de agradecimiento a los doctores, enfermeras y todo el personal que labora en la institución de salud.

Llamó la atención de la señora Fidelina, esposa de Adán, quien sin pensarlo se colocó frente a la valla colocada por el personal y expresó lo siguiente:

"Me siento muy feliz de que sean personas que atienden con amor y esto se les va a multiplicar. Yo no tengo más palabras, pero sé que Dios les va a pagar todo lo que hacen por nuestros familiares"

EXHORTAN A CIUDADANOS A NO JUGAR CON LA PANDEMIA

El tercero en salir fue un hombre de 37 años, el más joven de los que hoy egresaron, tras siete días de luchar contra la cepa y recibir atención.

"Hay mucho esfuerzo de atención hacia todos los que estamos aquí, a pesar de ser una institución nueva están poniendo mucho empeño en la calidad de las atenciones, mi agradecimiento con todos", manifestó.

El último en salir fue un adulto de 57 años originario de Cosoleacaque, que asegura pensó en que no saldría bien de esta enfermedad. Tras doce días de vencer al virus exhortó a las personas a tomar en serio al coronavirus y no jugar con su vida.

"De verdad les digo a las personas que se cuiden porque esto no es juego, es una lucha y un riesgo estar ahí, por eso debemos de cuidarnos y no jugar con nuestra vida, yo la libre, pero hay muchas personas que no lo lograron", reiteró el paciente y no aguanto las lágrimas.

Los familiares de cada uno también expresaron su agradecimiento al personal médico militar, que apenas el pasado 13 de julio se sumó a la atención de pacientes infectados. En total van cinco personas dadas de alta y se espera que en el transcurso de la semana, otros pacientes lo hagan.

ygr