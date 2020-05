Cuarentena no detiene el amor de madres por sus hijos desaparecidos

Xalapa, Ver. - "En medio de la pandemia nada nos detiene, seguiremos buscando a nuestros hijos (...), nada nos va a detener", advirtió la activista María Antonieta Muñoz Roa, quien busca a su hijo Guillermo Muñoz, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2011, en Xalapa.

A diferencia de años anteriores, la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor impidió a los colectivos de búsqueda organizar la marcha conmemorativa por el Día de las Madres.

Sin embargo, en Plaza Lerdo víctimas indirectas de nuevo alzaron la voz para recordar el motivo de su lucha: la localización con vida de sus hijos, hijas, nietos, nietas, hermanos, hermanas, madres y padres.

"Porque vivos se los llevaron (...) ¡vivos los queremos!", y "Este día no es de fiesta, ¡es de lucha y de protesta!", demandaron las y los asistentes.

En tanto, con imágenes reclamaron la localización de José Manuel, Marco, Alfredo, Zahira Itzel, Jorge Daniel, Ivonne Amador, Argenis Yosimar, Cirilo Manolo, Iriana Yset, Luis, Mario Alberto, Blanca Rubí, Xóchitl Celeste y varias víctimas más de desaparición.

"Venimos a hacer un acto conmemorativo porque es el Día de la Madre y no puede pasar desapercibido sin el grito de exigencia de dónde están nuestros hijos y que seguimos en búsqueda", explicó María Antonieta Muñoz.

Con una Xalapa semivacía por las medidas gubernamentales, protegidos con mascarillas y caretas, los colectivos no callaron el reclamo persistente y vivo: ni la propia pandemia las detendrá en la búsqueda de sus familiares.

"El día de hoy la exigencia es la búsqueda de nuestros hijos y el mensaje es que en medio de la pandemia nada nos detiene. Tomamos nuestras precauciones y seguiremos buscando a nuestros hijos. Ese es el mensaje.

"Para una madre no hay nada más que un hijo y nada nos va a detener, ni la pandemia en la búsqueda de nuestros seres queridos y tenemos que estar sanos para seguirlos buscando".

Para María Antonieta y para el resto de las madres de desaparecidos y desaparecidas, sus hijos e hijas continúan con vida. Sólo morirán cuando ellas abandonen la labor de búsqueda.

"No puede pasar inadvertido sin que hagamos el memorial para ellos. Ellos para nosotros existen y mientras a nosotros no nos entreguen nada, nuestros hijos están vivos y mientras yo viva mi hijo está vivo y voy a seguir buscando".

"LA LEY ESTÁ DESAPARECIDA"

Te puede interesar Nada que celebrar ¡Mucho por quien luchar!: madres de desaparecidos

Aunque la emergencia sanitaria paralizó las tareas de búsqueda de personas; María Antonieta Muñoz Roa admitió que esta labor puede continuar, siempre y cuando los participantes asuman los debidos protocolos de seguridad.

De una u otra forma, enfatizó que, sin importar el nombre o el currículo del fiscal en turno, las madres de desaparecidos padecen de la dilación "oficial".

Y como ejemplo explicó que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, si bien contactó a los familiares de las víctimas por separado; como tal no existe un diálogo con los colectivos.

"Llegan al puesto, pero no hacen lo que tienen que hacer, y quien esté nosotros le vamos a exigir y no se ha visto avance ni con ella (Verónica Hernández) ni con ningún otro, desde que estamos con esta lucha seguimos con los casos en el mismo estado, porque son casos de larga data y necesitan coordinarse entre todos", declaró.

Pidió que los Fiscales realicen la labor sin fijarse en partidos o ideologías, dado que al final, son las familias y los desaparecidos quienes están en medio de las disputas políticas.

Recordó que los colectivos siempre buscan a sus hijos e hijas partir del principio de presunción vida de la víctima.

Además, advirtió que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) continúa sin asignar recursos para la reparación del daño a víctimas.

Lo anterior, a pesar de que dicho punto forma parte de las recomendaciones emitidas por las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, por parte de la CEEAIV no existe ni un estudio, ni un cálculo de cómo reparar a las 45 familias integrantes del Colectivo Buscando a Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos.

"No se nos ha llamado ni para decirnos que hay avance. La verdad, personalmente no sé si esté sujeta a indicaciones de que no se quieran dar las reparaciones (...) No hay precio para la reparación para nosotros, eso lo marca la ley y la ley está desaparecida", criticó.

ANTE PARÁLISIS, ACTIVISMO EN REDES

La enlace de Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, explicó que a raíz de la Emergencia Sanitaria, las voces de protesta y reclamo de las familias se trasladó a redes sociales y en internet, aunque esperan realizar una marcha después de la contingencia.

Dijo que en esta acción colaboran al menos 70 colectivos más de Veracruz y de México.

"Sabemos que no podemos hacerla presencial, pero será una campaña en redes y en todos los medios y se trata de dar a conocer la problemática y sacar carteles alusivos, comentarios de todas las familias que andamos en esto", dijo.

Esta campaña se podrá seguir en las redes sociales de Colectivo Solecito Veracruz, con la participación en medios de comunicación de Veracruz.

"Vamos a aprovechar toda la tecnología, porque si no fuese por la tecnología, sería más complicado", añadió la activista que busca a su hijo, Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido el 28 de junio de 2013, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Reiteró que sigue en pie realizar la marcha de protesta, aunque de manera diferida en meses posteriores.

"Todo está cancelado, no pudimos hacer nada, de la marcha emblemática de todos los años, se pospuso porque pensamos hacerla, y estamos tratando de poner presencia en las redes para que no se olvide. No tenemos nada que celebrar, pero mucho por qué luchar".

Por su parte, la integrante del Consejo Estatal Ciudadano de Seguimiento a la Problemática de Desaparición de Personas en el Estado, Anaís Palacios admitió que la opinión técnica de la Secretaría de Salud recomendó paralizar las labores de búsqueda de fosas clandestinas.

"Esta actividad se detiene en cuanto a la participación de las familias, sin embargo, no implica que las instituciones dejen de buscar o investigar los delitos".

Y señaló que, en la última reunión de Evaluación y Seguimiento, no accedieron a nada de información e incluso la Dirección General de Servicios Periciales justificó una tardanza en para investigar los casos debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

"Pensar que de 10 individuos que se han recuperado, solamente se tenga un perfil y no tengamos información de los demás 9 cuerpos pues habla de una demora y no sabemos que sea a propósito".

Indicó que tampoco se están respetando los plazos del Plan General de Intervención de La Guapota, y que las propias autoridades "han cacareado" que tienen la posibilidad de responder y la voluntad política, pero en la práctica y seguimiento de los casos no están presentando los resultados que tanto han prometido.

"En la búsqueda hay una pausa, sabemos que se está haciendo una búsqueda en vida, pero no sabemos cómo, y como Consejo vamos a solicitar información y sabemos que la Comisión Estatal de Búsqueda iba a participar en una exhumación, pero no hay la comunicación idónea con las familias", enfatizó.

Dijo que, a pesar de la nueva administración, persiste la incapacidad de comunicar y de no admitir críticas.

"No asumen que las familias les reclamen, que los dejen en visto, que es muy igual a lo de la otra administración" reprochó.

CAMBIOS EN PUERTA

Este 10 de mayo vence el plazo para el registro de perfiles de aspirantes a ocupar el Fiscal General del Estado (FGE), organizado y convocado por la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Dicho colegiado reportaba la inscripción de una decena de personas, entre ellas la encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns.

En ese sentido, la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, pidió que el proceso de selección para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) no sea burla, "como con otras administraciones"

"Que no sea la burla que hemos visto en otras administraciones", señaló al hacer referencia a la elección de Jorge Winckler Ortiz como fiscal general, situación que no implicó la emisión de una convocatoria, lo mismo que Luis Ángel Bravo Contreras, que asumió de facto el ejercicio de la Fiscalía durante el gobierno de Javier Duarte.

Dijo que en Veracruz se vive en impunidad y caos en procuración de justicia, a pesar de que se ha empezado a sanear los procesos.

"Pienso que debe ser una convocatoria honesta, que se dé con tiempo y que se permitan candidatos variados con diferentes plataformas y que ofrezcan cambiar del tema de justicia, porque todo el sistema de justicia está en condiciones deplorables" enfatizó la activista y madre de desaparecido.

Mientras que Anais Palacios enfatizó que los perfiles de los contendientes deben analizarse con una mirada crítica.

Y apuntó que, si bien la actual encargada de despacho manifestó su disposición de colaborar con los colectivos, "nosotros no la hemos visto".

ygr