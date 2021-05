¿Cuánto gastan en Facebook candidatos a alcaldías en la conurbación?

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para los candidatos a puestos públicos, en las elecciones veracruzanas de 2021.

A través de las redes sociales, candidatos y candidatas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han contratado publicidad en las redes sociales para promocionar sus campañas, desde antes de iniciar la etapa oficial.

Tan sólo en Facebook, hasta el 12 de mayo de 2021, se invirtieron 1 millón 931 mil 611 pesos en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política en el estado de Veracruz.

Es por esto, por lo que La Silla Rota Veracruz te muestra los datos de la red social Facebook sobre las inversiones de candidatos a las alcaldías de la conurbación.

VERACRUZ

RICARDO EXSOME ZAPATA – 91 MIL 473 PESOS

El candidato por Morena-PT-PVEM se destaca por ser el que más ha invertido en publicidad desde antes de contender por la alcaldía porteña, pues desde agosto de 2020 ha pagado a Facebook más de 90 mil pesos por exposición.

Tan sólo en los últimos 15 días pagó 15 mil 200 pesos en anuncios sobre temas relacionados a su campaña política.

A pesar de gastar más en redes sociales que otros candidatos, solamente cuenta con 26 mil 571 me gusta en página oficial de Facebook. No obstante, mantiene activos 23 anuncios con los que llega a más de 100 mil impresiones.

Cada publicación promocionada va desde los 100 pesos hasta los 3 mil pesos, desde iniciadas las campañas el 4 de mayo.

La primera inversión de Exsome en la red social Facebook fue el 17 de septiembre de 2020, por el que pagó hasta mil 500 pesos.

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ – 43 MIL 800 PESOS

El excandidato a la gubernatura del estado de Veracruz en las elecciones del 2017 invirtió desde agosto de 2020 más de 43 mil pesos en anuncios, sin embargo, tan sólo en el último mes invirtió 24 mil 800 pesos.

La página oficial del candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz, Miguel ángel Yunes Márquez, cuenta con 227 mil 651 me gusta, y tres anuncios activos por 2 mil 300 pesos.

El representante por la alianza PAN-PRI-PRD, logra llegar a más de 40 mil personas con unos 3 mil pesos por publicación.

ÓSCAR LARA HERNÁNDEZ Y GUSTAVO SOUZA ESCAMILLA – 0 PESOS

Por otro lado, los candidatos por Movimiento Ciudadano, óscar Lara, y Fuerza por México, Gustavo Souza Escamilla no figuran entre los anunciantes de la plataforma.

El exdiputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Lara Hernández, cuenta con 8 mil 874 me gustas en su página oficial.

De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Facebook, no ha gastado en publicidad desde agosto 2020, por lo que junto con Gustavo Souza son los únicos sin pagarle a la aplicación.

Gustavo Souza competirá por el partido de nueva creación Fuerza por México, sin embargo, la página donde se publicita en Facebook no ha gastado en publicidad.

Con tan sólo 2 mil 516 me gustas, el autodenominado "Notario público numero Uno en Veracruz" no gasta en publicidad.

BOCA DEL RÍO

JUAN MANUEL UNÁNUE ABASCAL -12 MIL 233 PESOS

El diputado local con licencia, Juan Manuel Unánue, creó su página de Facebook en abril de 2015, y hasta mayo de 2021 cuenta con 34 mil 700 me gusta.

En la segunda semana de las campañas electorales invirtió 11 mil 233 pesos en publicidad, el monto más bajo de los candidatos que compraron públicidad en redes sociales en la zona conurbada.

El aspirante a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN) logra llegar a 70 mil personas en el estado de Veracruz, con un mayor alcance de usuarios por cada publicación realizada.

DULCE MARÍA DE LA REGUERA GÓMEZ – 15 MIL 927 PESOS

La población boqueña la conoce como Nena de la Reguera, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena-PVEM-PT a la alcaldía de Boca del Río.

A pesar de su corta carrera política, De la Reguera es de las que más gastó en publicidad en redes sociales con 15 mil 927 pesos en publicidad de Facebook, desde el inicio del proceso electoral, incluso antes del arranque de campañas.

En la última semana gastó 9 mil 470 pesos para llegar a una mayor audiencia veracruzana.

Su página oficial acumula 88 mil 580 me gusta, sin embargo, solo llega a 20 mil personas por 500 pesos invertidos.

ÁNGEL DESCHAMPS FALCÓN – 22 MIL 788 PESOS

Ángel Deschamps, fue presidente municipal de Boca del Río de 1998 al 200 por el Partido Acción Nacional, pero ahora es candidato por el Partido Movimiento Ciudadano.

La página oficial del candidato fue creada en 2015, y cuenta con 8 mil 600 me gusta.

Desde su creación a la fecha, Deschamps ha pagado 22 mil 788 pesos por publicidad en Facebook.

Tan sólo en la última semana gastó 20 mil 918 pesos en anuncios para su página.

El potencial de alcance para sus publicaciones pagadas es de 80 mil a 90 mil personas, pues paga 2 mil 500 pesos por mostrar su anuncio.

KATYA ORTÍZ PÉREZ – 0 PESOS

Con solamente 29 años, Katya Pérez es la candidata más joven en busca de la alcaldía de Boca del Río.

Al buscarla en los anunciantes de Facebook, su nombre no da resultados, pues su página con 357 me gustas no ha pagado publicidad.

En la biblioteca de anuncios que proporciona Facebook cualquier usuario de internet puede consultar los anuncios de cualquier página, anuncios activos, en dónde se ve la información y cuántos la ven.

Si quieres checar algún otro candidato o candidata, te dejamos la página.

https://www.facebook.com/ads/library/report/