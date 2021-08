¿Cuáles fueron las visitas de AMLO a Veracruz en 2019?

A pesar de que Oaxaca es el Estado más visitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 19 giras, Veracruz también está en el top de sus recorridos, regresó 11 veces a la entidad.

Durante sus visitas su mensaje recurrente fue el número de beneficiarios de programas sociales y hasta la firma de un acuerdo para crear 20 mil empleos en Honduras. En sus primeras visitas arropaba de manera constante al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a quien siempre le reconoció su honestidad.

La Silla Rota Veracruz presenta una cronología de las visitas presidenciales en el primer año de la administración federal:

1.- HORAS DESPUÉS DE RENDIR PROTESTA VIAJA A XALAPA

El 2 de diciembre, López Obrador encabezó su primer mitin fuera de la Ciudad de México desde la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, misma a la que se refirió como plaza Regina Martínez, en referencia a la corresponsal de Proceso, asesinada en 2012.

Desde ese lugar, el mandatario respaldó la decisión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien declaró el programa emergente por crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas el primer día de su mandato.

“Claro que vamos a poyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de programa de emergencia para encontrar a los desaparecidos”

2.- AMLO RECORRE EL SUR Y REGAÑA A SÚPER DELEGADO

En su segunda gira por el Estado, entre el 1 y 3 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador visitó los municipios de Acayucan, Minatitlán y Córdoba. En su recorrido pidió a Cuitláhuac García y al delegado en la entidad Manuel Huerta Ladrón de Guevara, apresurar la conclusión del Censo del Bienestar, para aterrizar la entrega de apoyos productivos y educativos a los veracruzanos.

Al presentar el programa Sembrando Vida, el ejecutivo federal mencionó qué otras entidades ya habían concluido el empadronamiento de potenciales beneficiarios, por lo que les pidió a los representantes de su gobierno en Veracruz acelerar el paso.

“Le estoy pidiendo a Cuitláhuac y a Manuel Huerta que se termine el Censo de Bienestar, no es para picarles la cresta, pero ya terminaron en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y falta Veracruz, ahí se los encargo”, pidió en su mensaje desde Acayucan.

3.- EN EL NORTE AMLO ANUNCIÓ OBRAS E INVERSIÓN EN UNIVERSIDADES

Entre el 29 y 30 de marzo, Obrador recorrió Tantoyuca, Tuxpan, municipios administrados por el PAN, así como Poza Rica, este último municipio petrolero también afianzado a la fuerza política de MORENA.

En esa gira de trabajo, López Obrador acompañó a Cuitláhuac García, en el anuncio de una inversión por más de 100 millones de pesos en obra pública y rehabilitación de carreteras de Coatzintla, Tihuatlán, Cazones y Poza Rica.

Por su parte, el presidente dijo desde la plaza cívica 18 de marzo que se fortalecería la universidad pública con la carrerea de Ingeniería, “porque la educación pública es gratuita y de calidad; no es un privilegio, sino un derecho de nuestro pueblo, y se va a garantizar”.

4.- CONFERENCIA MAÑANERA, EMPAÑADA POR MASACRE EN MINATITLÁN

La cuarta visita de Obrador a Veracruz se dio en el marco del 105 aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, también fue el marco de la reunión de seguridad itinerante que anunció al inicio de su gobierno. Lo que no estaba previsto fue una masacre en Minatitlán, donde fueron asesinadas 13 personas, entre ellos un niño de un año.

Durante su rueda de prensa, el presidente anunció que visitaría Minatitlán para dialogar sobre las necesidades de esa demarcación, y de su municipio vecino, Coatzacoalcos, catalogados como focos rojos en materia de seguridad en el Plan Nacional de Paz y Seguridad.

En esa ocasión, AMLO también puso sobre la mesa la posibilidad de que la autoridad competente investigue "el comportamiento del fiscal" de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pues, aunque dijo no conocerlo, sí sabe del anterior gobernador -Miguel Ángel Yunes Linares- que lo nombró en el cargo, y por ello habría que "ver las cosas con cuidado".

“Lo que sí debe quedar muy claro es que nosotros no somos tapaderas, si hay una denuncia en contra de quien sea, se le va a dar curso, porque no vamos a estar protegiendo a nadie, se va a cavar la corrupción, tenemos que limpiar la corrupción de Veracruz”

5.- ENTRE RECLAMOS, AMLO DESPLIEGA GUARDIA NACIONAL EN MINATITLÁN

El 26 de abril, AMLO regresó a Veracruz y anunció el primer despliegue de la Guardia Nacional en Minatitlán, sitio donde por primera ocasión fue recibido entre reclamos por el crimen del 19 de abril.

Entre consignas de "justicia" y "ni uno más", y con una lona en la que exigían "seguridad, justicia, paz, compromiso", ciudadanos esperaron al mandatario federal en el aeropuerto de ese municipio.

En un evento público, AMLO anunció que los dos siguientes destacamentos de la Guardia Nacional serían en Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos, dos puntos que visitó en su gira de fin de semana.

Un día después recorrió la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán y anunció una inversión de dos mil millones de pesos para su reconfiguración, con lo que, dijo, buscaría duplicar la producción de gasolina.

6.- AMLO VISITA YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN TIERRA BLANCA

El 21 de mayo en Tierra Blanca, López Obrador presentó el plan nacional de exploración y producción en el campo Ixachi, el cual fue anunciado en noviembre de 2017 como el descubrimiento más importante en suelo mexicano en los últimos 25 años.

Desde la cuenca del Papaloapan, AMLO explicó sobre la perforación de pozos para lograr la producción de más de 2 mil 400 millones de barriles diarios al final de su sexenio. Lo anterior, dijo, servirá como “palanca de desarrollo nacional”.

“Tenemos en la cabeza la estrategia de seguir apoyando a Pemex invirtiendo recursos del presupuesto y bajándole impuestos, que ya Hacienda no siga exprimiendo y tenga manera de financiarse en tres años por sí sola y que luego Pemex nos ayude en el 2022, 23 y 24”, dijo el mandatario.

7.- SE CONFRONTA CON INTEGRANTES DE ANTORCHA CAMPESINA

Los días 31 de mayo y 1 de junio visitó los municipios de Coatepec y Yanga. Su estancia se vio empañada por la manifestación de integrantes de Antorcha Campesina, acudieron a los masivos a lanzarle consignas, "miente, miente presidente".

El evento que se desarrolló en el campo deportivo Adolfo López Mateo, en el corazón del Pueblo Mágico, estuvo accidentado, pues el propio presidente, así como funcionarios públicos de Veracruz, trataron de acallar la manifestación de integrantes de Antorcha Campesina, que externaron su rechazo al discurso presidencial.

Al lugar llegaron centenares de personas, algunas con cartas y presentes para el mandatario federal. Otros más, llevaban lonas, pancartas y cartelones en los que planteaban algunas exigencias, la principal fue garantizar seguridad.

8.- PROGRAMAS SOCIALES, PRINCIPAL BANDERA DE AMLO

El 21 de julio, en su regreso a Chicontepec, anunció que el avance de la entrega de pensiones a adultos mayores de este municipio es del 88 por ciento; 7 mil 236 de 8 mil 194 adultos mayores, ya cuentan con el beneficio.

Mil 365 niñas y niños con discapacidad han empezado a recibir su pensión por la misma cantidad. En materia de becas a estudiantes de educación básica, mil 256 alumnos las han recibido de una meta de 3 mil 582. El avance es del 35 por ciento.

En el caso de los estudiantes de preparatoria, 88 por ciento cuentan con sus recursos. La población objetivo es de 2 mil 604 estudiantes y 2 mil 279 han sido acreedores. Un total de 162 estudiantes de nivel superior de escasos recursos recibirán becas de 2 mil 400 pesos; hasta ahora 142 ya tienen su tarjeta.

El 61 por ciento de los pequeños productores de Chicontepec han recibido apoyos para la siembra; el programa ‘Sembrando Vida’ ha empezado y se están sembrando 500 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

9.- OFRECE CREAR 20 MIL EMPLEOS EN HONDURAS

Una semana después, los días 27 y 28 de julio recorrió Jáltipan, Coatzacoalcos y Minatitlán. En ese último municipio se reunió con el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.

Durante la reunión firmaron la carta de intención de cooperación bilateral para la implementación del ‘Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica’, enfocado a atender las causas de la migración en ese país a partir de las iniciativas ‘Sembrando Vida’ y ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’. La estrategia generaría 20 mil empleos en Honduras.

El jefe del Ejecutivo afirmó que esta acción demuestra que existen alternativas para solucionar eficaz y humanamente el fenómeno de la movilidad forzada, una realidad que reiteró, no debe enfrentarse con medidas coercitivas “porque la gente no sale de sus casas por gusto, lo hace por necesidad”.

10.- EN RECORRIDO POR LA ZONA NORTE, AMLO SE DICE PREOCUPADO POR LA INSEGURIDAD

En su recorrido por Atzalan y Papantla, el 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó su preocupación por la inseguridad en este estado y reiteró que atender sus causas es una de sus prioridades.

Tras condenar el ataque al bar Caballo Blanco, el mandatario sostuvo que la inseguridad se atribuye a la descomposición social y la desintegración familiar originadas en el periodo neoliberal

En Papantla, anunció que a partir del 01 de septiembre empezarán 26 mil asambleas para constituir los comités de padres de familia, alumnos y maestros que recibirán recursos desde la Tesorería de la Federación con el objetivo de emplearlos en labores de mantenimiento, conservación y ampliación de escuelas.

11.- EN EL SUR AMLO SUPERVISA PROGRAMAS ASISTENCIALES

Los días 14 y 15 de diciembre AMLO caminó por los municipios de Coatzacoalcos e Hidalgotitlán. En su visita número 11 al Estado aseguró estar muy bien de salud, “estoy al 100”.

Insistió por tercer día consecutivo que no estaba interesado en reelegirse, "No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024", contestó el Presidente.

"Imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?". Incluso, López Obrador hizo un exhorto a respetar el principio democrático de la no reelección, "no hay que tenerle mucho apego al poder”, señaló.

ygr