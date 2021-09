Crueldad animal: mujer mata a palos a tlacuache en colonia Astilleros

Una mujer fue grabada cuando mató con una escoba a un tlacuache que previamente había encerrado en una bolsa de plástico y arrojado a la calle para que se lo llevara el camión recolector de basura en la ciudad de Veracruz.

La agrupación Tlacuy, dedicada la conservación y protección del tlacuache, difundió una grabación en su cuenta de Facebook en donde se observa cuando el animal es liberado por otra persona al notar que algo se movía dentro de una bolsa de plástico.

Del interior sale un tlacuache que con dificultad mantiene el paso para retirarse, cuando la mujer aparece con una escoba en la mano y comienza a golpear varias veces al animal hasta que este queda inmóvil.

Después de este acto, vecinos y quien grababa reclaman a la mujer, quien justifica que el animal había causado daños, además de afirmar que era transmisor de enfermedades.

"A mí ya me mordió, esos animales provocan cáncer, no se vacunan", afirma mientras sostiene el palo de la escoba que termina de romper después de golpear al animal.

El vídeo fue grabado en la calle Costa Real de la colonia Astilleros, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

El tlacuache común es el marsupial mexicano más conocido, se trata de una especie que se puede encontrar en todo el continente americano; en el ecosistema tiene un papel de carroñero y controlador de plagas.

Contrario a la afirmación de algunas personas, no transmite enfermedades, incluso su sistema inmunológico no le permite desarrollar rabia, de acuerdo con especialistas. El comportamiento registrado por observadores es que no son agresivos ni atacan a animales domésticos o personas.

Los avistamientos que se registras de estos animales en la mancha urbana se deben al desplazamiento de su ecosistema. Agrupaciones civiles han invitado dejarlos seguir su camino o solicitar ayuda con autoridades para capturarlos con la finalidad de reubicarlos y evitar dañarlos.

En la publicación donde es difundido el vídeo se reprueba el ataque de la mujer para matar al tlacuache y llama a la presión social para exigir investigar el acto para que se haga justicia por los hechos.

En el estado de Veracruz, La Ley 876 de protección a los animales para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave sanciona los actos de crueldad animal, que se encuentran tipificados en el Código Penal del estado de Veracruz.