Critican a diputado de Morena por armar fiesta de 15 años en pandemia

Xalapa, Ver. -El diputado local de Morena, Magdaleno Rosales Torres, incumplió con las medidas sanitarias que impuso el gobierno federal y del estado, ante la pandemia por el Virus Sars CoV-2, al organizar y festejar los XV años de una de sus hijas.

El polémico legislador, que recientemente reconoció que tiene un hijo cobrando en la 65 legislatura, regresó a los reflectores de los medios, luego de que publicó en sus redes sociales una fotografía en la que exhibe el festejo.

¡¡El domingo 01 de noviembre subió a su cuenta de Facebook dos fotografías con la leyenda "XV años de bendiciones, amor y alegría a tu lado...!! ¡¡Doy gracias a Dios por tu hermosa vida, que Dios te conceda cumplir cada uno de tus sueños y conserves ese corazón tan grande y noble...!! Te amo más que a mi vida, mi princesa" posteó.

La historia que fue compartida por el usuario: Obradoristas, Casa de Gestión de Jamapa logró un 104 me gusta, me importa y me encanta; y algunos comentarios de felicitación.

También en redes circula un video del festejo en un salón social, en el que se observa a personas sin guardar la sana distancia.

Este 03 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, alertó la posibilidad de que Veracruz regrese a semáforo sanitario naranja, pues consideró que se han relajado las medidas sanitarias de parte de la población, y tras la organización de fiestas familiares se podrían disparar los contagios.

Magdaleno Rosales ha sido uno de los diputados más polémicos de Morena; al inicio de la Cámara se hicieron públicas fotografías en las que posa desnudo; su discurso de confrontación con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, llevaron a la comisión de Honor y Justicia de Morena a expulsarlo del partido.

Recientemente fue nota nacional al reconocer públicamente que su hijo, con estudios de primaria, cobraba 15 mil pesos en la 65 legislatura al estar dado de alta como chofer.