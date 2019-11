Crímenes de odio se mantienen impunes en Veracruz

Veracruz, Ver. De enero a noviembre dos personas de la Comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) interpusieron denuncias ante la Fiscalía del Estado (FGE) por agresiones relacionadas con su preferencia sexual, sin embargo, se tiene el conocimiento de al menos 42 casos más, de acuerdo con la agrupación civil Soy Humano.

En ninguno de los casos denunciados ante la FGE existen personas detenidas e incluso en uno de ellos no se otorgó protección para garantizar la seguridad de la víctima, denunció Jazz Bustamente Hernández, presidenta de Soy Humano AC.

El pasado 23 de octubre, José un chico abiertamente homosexual, fue atacado en dos ocasiones una de forma verbal, lo anterior quedó asentado en la carpeta de investigación LAIT/D-XVII/VER-ZN/1393/2019.

Bustamante Hernández confirmó que el caso de José fue vinculado al Mecanismo Federal de Protección y Medidas Cautelares, ya que no existió respuesta de las autoridades del Gobierno del Estado.

Lo anterior es grave, considerando que de enero a noviembre ocurrieron en el Estado alrededor de 18 homicidios que se podrían catalogar como crímenes de odio de acuerdo a la saña con la que fueron hechas, sin embargo, no son clasificados como tal.

"Porque no hay peritos, porque no hay fiscales capacitados en la materia, muchos no saben lo que significa identidad de género ni se dejan capacitar," declaró la activista Jazz Bustamante.

Uno de los más reciente fue en Acayucan donde el activista Miguel Ángel Medina Lara fue lapidado en un cementerio de esa ciudad, su cuerpo fue localizado semidesnudo.

Aunque en ese entonces el fiscal Jorge Winckler Ortiz informó a la prensa que el presunto culpable habría sido capturado, este hecho no fue catalogado de manera adecuada.

Según Bustamante Hernández, Coatzacoalcos encabeza la lista de agresiones a personas de la Comunidad LGBTTTI, seguidos por Veracruz, Córdoba y Xalapa respectivamente y aquí en La Silla Rota Veracruz, te presentamos un recuento de los casos de los primeros meses del año.

FEBRERO 2019

Una joven transgénero conocida como "Fabi", Fabián Cortés Morales de 31 años, fue ejecutada con un balazo en la cabeza, en el bar Caballo Blanco del municipio de Coatzacoalcos.

De acuerdo con la versión de los testigos, un sujeto desconocido ingresó al establecimiento, fue directo a la víctima y disparó en dos ocasiones, una de las balas dio en la cabeza.

MARZO 2019

Dos mujeres lesbianas fueron asesinadas en Coatzacoalcos, al sur de la entidad, Lidia Ascencio Ramos y María de la Cruz Vázquez Dorantes fueron asesinadas a balazos en el interior del bar "reina".

Las dos mujeres originarias de la comunidad de Villa Allende, se encontraban en el bar cuando personas armadas las atacaron con arma de fuego. Los responsables, a su vez, colgaron mantas alusivas a la violencia.

Otro caso fue el de Armando, un joven estilista que fue asesinado el 18 de marzo en el municipio de Carlos A. Carrillo, su cuerpo fue hallado semidesnudo, con señas de haber sido golpeado y abusado sexualmente.

El joven de 23 años, originario de Cosamaloapan, fue reportado como desaparecido días antes y de acuerdo con medios de comunicación regionales, el joven salió de casa de sus padres para alimentar a una mascota en la vivienda donde fue asesinado.

ABRIL 2019

El 4 de abril, cerca de las 21:00 horas, Luis Ángel Islas Ramírez escribió un mensaje en su muro de Facebook que preocupó a sus amigos. El joven de 28 años anunciaba: "perderé la vida", cinco días después, su cadáver fue hallado a un costado de su cama.

Malaj Islas, como era conocido por sus amistades, fue encontrado el martes 9 de abril de este año golpeado y masacrado con 28 puñaladas múltiples en piernas y brazos.

MAYO 2019

El cadáver de Jesusa fue hallado en el municipio del Fortín, Veracruz un día antes de que se conmemorara el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Jesusa había comenzado su transición de género apenas hace dos años, según reportaron familiares.

Otro caso que trascendió en el Estado de Veracruz fue el de una joven mujer transgénero, princesa del carnaval LGBT del municipio de Misantla conocida como Britany, su nombre de nacimiento era Brayan y tenía 20 años de edad cuando lo mataron a balazos en un campo deportivo de la comunidad de Arroyo Frío.

ALERTA ROJA

La alerta roja fue promovida por colectivos de la sociedad civil dirigidas a la comunidad LGBTTI+ para evitar ser víctima de agresiones o decesos.

Entre las recomendaciones que emitieron fue el traer su celular con suficiente batería sobre todo si se va a tener una cita además de que si es con algún desconocido, que esta sea en un lugar público.

Otras de las medidas a las que los colectivos exhortaron, fue llevar siempre gas pimienta o alguna arma de defensa personal.

Enviar periódicamente su ubicación por celular a grupos de familiares o amigos, de llegar a un acuerdo de tener relaciones sexuales, tratar de que sea en un lugar al que ya hayan visitado con anterioridad.

La campaña comenzó a difundirse por medio de redes sociales desde el mes de abril cuando hicieron un llamado a la a Fiscalía General del Estado para que los casos dejen de quedar impunes como el de Luis Ángel Islas Ramírez.

