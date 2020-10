Crean red de apoyo para rescatar empresas porteñas de la quiebra

En medio de la crisis derivada de la pandemia del SARS-CoV2, los consultores Miguel José Pawling Enríquez, Mario Abel Alavés Aguirre y Luis Sánchez aportan sin costo sus conocimientos, sus experiencias y sus consejos para reactivar los negocios de emprendedores de Xalapa y el puerto de Veracruz.

"No estamos cobrando un solo centavo por esto. Esta es nuestra aportación para reactivar la economía de Xalapa y la región," expresa Miguel Pawling, encargado de desarrollar la red de vinculación de empresas Reactivando Xalapa.

En el equipo participa Mario Alavés, responsable de coordinar la información relevante para Reactivando Xalapa por medio de la integradora de negocios Comuniia y Luis Sánchez aporta los recursos visuales al servicio de los emprendedores.

De acuerdo con Miguel Pawling, Reactivando Xalapa no es solo generar intercambio entre los comercios de la Capital. El objetivo es tomar a la ciudad como un punto de referencia para generar relaciones comerciales con municipios vecinos, entre estos Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec, incluso con Veracruz y Boca del Río.

"Somos en el grupo más de cien integrantes, y en esta parte la estrategia de Reactivando Xalapa se basa en tres puntos: brindar recomendaciones comerciales por medio de Comuniia, con Mario Abel Alavés; la segunda, consiste en un directorio comercial, a cargo de Latmedia, con Luis Sánchez y la tercera, por medio de impresiones digitales, con Miguel José Pawling Enríquez".

Esto además de los vínculos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (Sedecop) para asesorar a los emprendedores en busca de programas de apoyo, aparte de recomendaciones, asesorías y el trabajo de ellos para hacer algo en medio de la crisis generada por la contingencia sanitaria.

Mario Alavés explicó que, por medio de consultoría, las tres empresas asesoran a los emprendedores sobre cómo entrelazarse y formar un modelo de comercialización de punto a punto.

"Al final lo que sí queremos es que los vínculos se hagan persona a persona (entre los empresarios)".

El proyecto apenas surgió tres meses atrás, pero Miguel negó cualquier improvisación.

"No es una ocurrencia, es un proyecto con sustento y con soporte, tanto así que tenemos el respaldo de la Sedecop y podemos relacionar a los empresarios emprendedores a los programas gubernamentales para beneficiarlos a través de la Secretaría", explicó Miguel José Pawling.

En su caso, el consultor realizó dos convocatorias previas a los empresarios; una, para el registro de marca, y uno más de la revisión de ingredientes de productos etiquetados.

"Y nosotros funcionamos como filtro a Sedecop para que ya nada más lleguen los interesados con los requisitos correctos y entrar al programa correctamente".

CISNE NEGRO

En entrevista con E-Consulta, tanto Miguel Pawling como Mario Abel Alavés coinciden en que la pandemia por Covid impactó en la economía y en los procesos de comercialización; e incluso, demostró la obsolescencia de ciertas empresas "tradicionales".

"La pandemia ha generado una contracción económica muy fuerte y que todos hemos resentido de alguna forma y esta es la forma que nosotros ponemos nuestro granito de arena para ayudar a las empresas, a los empresarios, y a los profesionales para reactivar la economía de Xalapa", dijo Miguel Pawling.

Mario Alavés explicó que en economía el fenómeno del coronavirus recibió la comparación con un "cisne negro", precisamente por la rareza de dicho evento, aunque lo interpretó como la consecuencia de una recesión mundial previamente pronosticada.

"Esto ya se veía venir, no sucedió nada más, veníamos de una recesión mundial de hace unos cinco años atrás (...); este año fue el resentimiento total, llegó este 'Cisne Negro' y arrasó con lo que quedaba.

"Esto ya se veía venir y no querían verlo, ya estaba caminando hacia allá y la pandemia lo único que hizo esto fue acelerarlo".

Observó que el Covid-19 obligó a un nuevo cambio en el modo de vender y de vivir y en este caso, las empresas "obsoletas" sufrieron la peor crisis.

"Lo que es mi consejo y lo que estamos buscando con Reactivando Xalapa es que las empresas entiendan que tenemos que cambiar la manera en que estábamos generando acciones y también tenemos que entender que a los gobiernos no les alcanza para salvar a todos, esa es una realidad.

CONSECUENCIAS A 15 AÑOS

Así, el consultor observó que todo lo que se pueda avanzar en los cinco meses que ha durado la medida de "encierro", tendrá consecuencias en los próximos 15 años.

Miguel Pawling coincide en dicho punto, en el sentido de que la nueva realidad de la pandemia es "o te actualizas o te quedas". "La Ley natural es adaptarse a la nueva economía, al nuevo modelo que está presente y es parte de lo que queremos aportar en este proyecto".

"Lo que hagamos ahorita en estos 5 meses va a repercutir en los próximos 15 años, hay que ponernos a trabajar ahorita para formar un mejor futuro y una pauta. Reactivando Xalapa es de la idea que el dinero no desaparece, simplemente ha cambiado de manos, ha cambiado la economía y hay que enseñar a las empresas y a los emprendedores a cómo captar ese recurso e idear estrategias para formar parte de este nuevo modelo económico".

A los emprendedores en pandemia, Mario Alavés recomienda en primer lugar "fijarse en las ventas", esto es, si están sostenidas, hay que seguir el modelo y generar más,

"Lo segundo es que si tus ventas bajaron, entonces compañero, empieza a pensar que tu modelo de negocio puede ser que ya esté fracasado y tengas que cambiar. Si tu modelo de negocio funciona, adelante; si no funciona, entonces a cambiarlo"

Recomendó que si el contacto mayor es la digitalización, entonces, hay que sumarse a esta, incurriendo en lo que antes no se hacía, entre estas las videollamadas, y otros recursos virtuales.

Por su parte Miguel José Pawling citó de ejemplo que uno de los integrantes del Grupo de Reactivando Xalapa es un cerrajero y requirió de sus servicios, los cuales eran más costosos que en otro negocio.

"Hay que ser consciente, hay que darle el valor agregado a los servicios y tratar de consumir entre los locales, entre nosotros mismos y esa es la mentalidad de la red, ahorita ya hicimos dos vinculaciones y las dos fueron de Xalapa y Coatepec".

"Lo que tenemos que hacer es formar el directorio, compartir el directorio y empezar a consumir entre nosotros mismos porque todos en algún van a requerir los servicios de alguien", planteó.

El grupo cuenta con 110 personas a la fecha, con entre 20 a 25 registros, pero la expectativa es que más del 50 por ciento de las personas se registren para crear el directorio y una red que los beneficie a todos.

"Vamos bien, llevamos tres semanas con el grupo activado y hemos tenido resultados. El aviso de ayer fue el cierre de la cadena de valor que estamos haciendo en trabajo con Sedecop".

El directorio incluye a prestadores de servicios de salud, pequeños comerciantes, productores, así como especialistas tal es el caso de oftalmólogos y ginecólogos, tanto de Xalapa, como en Coatepec y Veracruz.

HAY QUE CREER

Miguel Pawling opina que se debe tomar a Xalapa como punto de referencia del intercambio comercial.

"Conocí a Mario cuando tenía yo una revista publicitaria y yo tuve la fortuna de que él confiara en mí y me diera su voto de confianza y creo que no lo decepcioné y me dio su segundo voto de confianza cuando lo volví a contactar".

Destacan que el proyecto nació y sigue realizándose vía telefónica a causa de la contingencia y las medidas restrictivas contra la propagación del virus.

"Sí te interesa, súmate, adelante y es eso: dedicarle un tiempo de tu tiempo; que uno ya tiene comprometido u ocupado porque no estamos cobrando un solo centavo por esto, esta es nuestra aportación para reactivar la economía de Xalapa y que así se vea".

Mario Alavés explicó que de esta forma las dos consultorías, además de Miguel Pawling, forman redes y vínculos de confianza mucho más fuertes, además de la promoción de boca en boca.

Observó que la pandemia si bien ha impedido viajar a los consultores, ahora pueden desarrollar videoconferencias y abre la oportunidad de invertir el tiempo en estrategias de manera virtual,

Destacan que toda la información del grupo puede consultarse en la página de Facebook de la iniciativa, o bien, en el portal www.reactivandoxalapa.com.