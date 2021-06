"Coyotaje" y corrupción, el lastre en módulos de emplacamiento de Veracruz

"En dos horas te lo tengo, te cobró 700 por el trámite", fue lo que le dijeron a Enrique a las afueras de la Oficina de Hacienda de Veracruz en la avenida 5 de Mayo.

Después de tres días de traerlo a las vueltas realizando un trámite para dar de baja las placas de su vehículo, una persona se acercó para ofrecerle realizar el papeleo a cambio de un pago por los servicios.

El 7 de junio, Enrique asistió a la Oficina de Hacienda para realizar los trámites, aquel primer día no le tocó turno debido a que solo contaban con 40 fichas y él fue el 43.

Lo que en un principio le pareció un hecho de mala suerte, después fue descrito como un acto de corrupción que afirma se comete con la complicidad de los empleados.

Al siguiente día, procuró ir desde las 6:00 am para alcanzar ficha, aunque ya habían algunas personas esperando afuera del edificio estuvo entre los primeros 10 lugares disponibles.

Minutos después, llegó la persona que reparte los turnos, comenzó a checar que tuvieran todos los papeles en orden, al llegar a Enrique le dijo que le hacían falta dos credenciales de los testigos.

Sorprendido por ese requisito, le dijo al encargado que él había venido un día antes a pedir información y que los papeles que traía eran los únicos que le solicitaban para realizar su trámite.

-Oye, pero el lunes yo vine, le tome fotos al papel que tienes pegado ahí para hacer el trámite que necesito y ahí no dice eso.

-No, pero es que lo necesitamos-, le respondió el encargado.

Después de hacer algunas llamadas para que le llevaran las credenciales y seguro de que ya contaba con todos los requisitos entró a las oficinas para escuchar la misma respuesta, "es que le falta la credencial de la persona que está en el comprobante de domicilio".

-Cómo te voy a dar una credencial del que me está rentando a mí, eso es ilógico, eso no es correcto y menos ahorita que vienen las votaciones, cómo te van a estar presentando una credencial de la persona que me está rentando el local.

Tras discutir por un momento con el encargado de los turnos aceptaron sus papeles, fue a sacar las dos copias y regresó con sus documentos, al llegar de nueva cuenta a la fila le volvieron a decir que le faltaba la copia del comprobante de domicilio. Molesto le contestó que era imposible, pues él sí contaba con ese documento, que ya lo había entregado.

-¡Cómo no va a estar mi estimado si tú revisaste los documentos, tú dijiste que nada más me hacían falta estas dos copias, cómo se va a perder el comprobante!, dijo Enrique.

-Es que lo has de haber perdido por ahí-, refutó el encargado.

Estuvo cerca de cinco horas tratando de realizar su trámite sin ningún éxito, para ese entonces ya no contaba con turno disponible, debido a que las personas que estaban atrás de él pasaron antes, por lo que volvió a regresar el día miércoles.

Durante esos tres días, aseguró que dos personas se le acercaron para ofrecerle los servicios de realizar los trámites.

-Cuándo se dieron cuenta que me batearon las primeras dos veces, él (el gestor) me dijo: qué te faltó mano, mi jefe te hace el trámite y rápido, en dos horas ya estás listo, tú vienes, dejas los documento y a las dos horas ya está listo esto-, contó Enrique.

Por curiosidad fue al local donde le ofrecieron los servicios, por esa "ayuda" le cobraban 700 pesos, a lo que él respondió que no iba a pagar por algo que podría hacer y que por derecho deberían atenderlo.

"De que hay privilegios para este tipo de personas, las hay, porque cómo te garantizan que en dos horas, cuando tu tienes que venir desde las 6:00 am y esperar a tu turno, ellos en dos horas con 700 pesos te arreglan el problema, a mí se me hace, por la actitud de la persona que trabaja ahí, que da los turnos, que él está coludido con esas personas", dijo Enrique.

POR PANDEMIA TUVO QUE CAMBIAR DE TRABAJO

La pandemia de la covid-19 dejó sin trabajo a Enrique, debido a esto, tuvo que convertir su vehículo en taxi para sobrellevar la crisis económica. Anteriormente, laboraba como conductor de camiones de carga pesada, cuando fue a realizar el trámite le urgía terminar pronto pues había dejado de trabajar y ya no contaba con recursos para solventar sus gastos.

"Yo me dedico al transporte, pero desgraciadamente ahorita en Veracruz no hay suficiente obra, son camiones de volteo, entonces tengo que buscar una alternativa, esa fue hacer mi carro particular taxi y poder llevar el sustento a mi casa a mi familia y desgraciadamente tal vez se aprovechan de estos problemas que hay por la pandemia", lamentó.

Enrique considera injusto que se aprovechen de esta manera de las personas, ya que como él, notó que varias pasaban por lo mismo, haciéndolas regresar dos o tres veces a la semana para realizar sus trámites.

USUARIOS DENUNCIAN QUE "COYOTAJES" NO SON NUEVOS

Paco Villalba, otro usuario que externó su queja mediante redes sociales, admite que estos "coyotajes" no son nuevos, ya que él acudió a realizar el trámite en el 2019 en las instalaciones del World Trade Center (WTC) de Boca del Río, cuando un guardia le pidió dinero a cambio de realizar todo el papeleo y agilizar el trámite.

"Pero sí, fueron dos días por no pagar quien hiciera el trámite, pero el mismo guardia me pidió dinero para meter mis papeles", dijo.

Carlos, otro usuario que también fue a las instalaciones del WTC, declaró que la mayoría de los turnos que son entregados para realizar cualquier trámite de placas para automotores son acaparados por estos gestores, quiénes cobran por los servicios, y considera injusto que muchas personas estén desde la madrugada y no alcancen ficha por culpa de ellos.

"Las fichas que ellos tienen están completamente restringidas, es demasiado difícil encontrar una para nosotras porque no sé qué control tienen ahí para hacer su control", comentó, Carlos.

De igual manera, algunos gestores que se dedican a realizar los trámites para las personas, aseguran que no se encuentran coludidos con ningún personal que trabaje dentro de aquellas instituciones.

Muchos de los quejosos aseguran que debido a esto han tenido que ir en repetidas ocasiones a los módulos de emplacamiento y que hasta la tercera vez son atendidos, por lo que como Enrique consideran injusto estar perdiendo tiempo debido a los supuestos "coyotajes" que se realizan.





