Covid redujo donación de sangre en Veracruz y atrasó cirugías

Veracruz, Ver. – Durante la pandemia por el covid-19 el Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea (CETS) registró una baja del 70 por ciento en sus donadores de sangre, lo que podría causar complicaciones a largo plazo como posponer cirugías y demás intervenciones quirúrgicas, aseguró el director del organismo, Salvador Santisteban González.

A unos días del Día Mundial del Donante de Sangre, el estado de Veracruz registra números rojos en cuanto a donadores, debido a las medidas de confinamiento que se tomaron a causa de la pandemia.

“Más de la mitad de los donadores que teníamos ya no están yendo a donar, por esto de la contingencia”

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen dos factores para este decremento en la donación, uno es el aumento en la tasa de rechazo de donadores al quedar descartados quienes tienen contacto con pacientes sospechosos o confirmados a covid-19, así como el temor de estos mismos por acercarse a los Bancos de Sangre.

Debido a esta escasez que no solo se está viviendo en el estado, sino también en todo el país, el IMSS tuvo que priorizar las cirugías programadas, para que se pueda proveer de forma adecuada a los distintos hospitales de Veracruz con la poca cantidad de sangre donada con la que aún se cuenta.

Por su parte, el director del CETS indicó que hasta el momento no hay ningún problema de escasez, ya que han sabido administrarse, pero temen que si esto no se normaliza después de la pandemia y no logran recuperar los donantes con los que anteriormente contaban, puede generar un desastre de mayor magnitud.

Las personas que hasta el momento son las que necesitan de esta labor altruista son los pacientes con cáncer y leucemia, las que requieren un trasplante, los que sufrieron de algún accidente y mujeres que sufren hemorragia posparto.

“BLOODCHALLENGE” UN RETO PARA DONAR SANGRE

El CETS, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, realizaron una campaña llamada “BloodChallenge” a través de sus redes sociales, la cual consiste en retar a cinco personas para que vayan a donar y de esta forma hacer una cadena de donación altruista, para aumentar los números que disminuyeron en la pandemia.

Santisteban González, señaló que en el CETS se están tomando todas las medidas de prevención necesarias para que las personas que decidan ir a donar sangre se sientan seguras.

Tales como tomar la temperatura del donador antes de que ingrese a las instalaciones, si el sujeto tiene menos de 37.5 grados son aceptados, al igual que la utilización de tapetes antimicrobianos y deben de llevar cubrebocas.

De la misma forma se les aplica un cuestionario para saber si la persona ha padecido algún síntoma respiratorio.

“Se integró el estudio de la anosmia, el cual consiste en acércales un pequeño frasco con un aroma especifico y ellos tienen que identificar que aroma es, ya que la anosmia que es la pérdida del olfato es un síntoma del covid-19”, dijo Santisteban González.

Una vez que ya pasan el primer filtro son llevados a la sala de espera, para que así pasen en grupos reducidos a realizar la donación.

También comentó que, al igual que en otros estados que están experimentando con el plasma convaleciente de las personas que se recuperaron del covid, para encontrar una especie de cura ante este virus, el CETS está realizando un ensayo clínico para ver si el tratamiento funciona o no.